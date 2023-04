Házenkáři Lovosic už nesmějí klopýtnout. Ve třetím semifinálovém zápase prohráli s Karvinou na své palubovce 30:34, a pokud chtějí dotáhnout svou cestu za snem do úspěšného konce, nesmějí si dovolit další zaváhání.

Házenkáři Lovci Lovosice ilustrační | Foto: Deník/Radim Tuček

„Dnes rozhodl výkon brankářů,“ věděl i hostující golman Martin Galia, jenž kryl záda fantastickému Pavlu Mokrošovi.

„Nesouhlasím s tím, že Karviná byla lepší. Karviná měla v brance brankáře, to my jsme neměli. To rozhodlo, protože na čtyři zákroky brankáře se zápas vyhrát nedá,“ postěžoval si domácí kouč Roman Jelínek. „Musím před našimi hráči smeknout, protože takhle se hraje play-off. Výkon z Karviné jsme diametrálně zlepšili a za mne nevyhrál herně lepší tým, ale tým , který měl v bráně více zákroků,“ pokrčil zklamaně rameny.

„Myslím, že jsme viděli pěkné utkání, ve kterém nám bohužel nevyšla spolupráce obrana – brankář. V tom byl soupeř lepší. My rozhodně nic nebalíme, musíme teď vyhrát v Karviné a pojedeme si tam pro vítězství,“ dodala bojovně lovosická spojka Jan Kupa.

Čtvrtý duel ve Slezsku je na programu ve středu od 18 hodin, Lovci ho nutně potřebují zvládnout. Pokud se jim podaří vyhrát na palubovce obhájce titulu, vrátí se série v sobotu ve 14.00 zpět na sever Čech.

Házená, extraliga, semifinále, 3. zápas:

Lovci Lovosice – HCB Karviná 30:34 (13:15)

Nejvíce branek: Bogdanić 8/2, Motl 6/1, Trkovský 6 – Solák 8/1, Fulnek 6, Užek 5.

Rozhodčí: Fukala, Mohyla. Sedmimetrové hody: 5/3 – 2/2. Vyloučení: 6:5.

Stav série: 1:2.