Lovosičtí házenkáři zvládli předehrávku 8. extraligového kola na palubovce Strakonic, odkud vezou výhru 43:31. S tou byl spokojený i kouč Lovců Roman Jelínek, kterému se ovšem nelíbila práce v obraně.

Házenkáři Lovci Lovosice ilustrační | Foto: Deník/Jakub Vítek

"Se dvěma body jsme spokojení, ale já bych byl asi raději, kdybychom dali o nějaký gól méně ale na straně obdržených branek by bylo nižší číslo," vyjádřil se v pozápasových ohlasech. "Celé to bylo zapříčiněno tím, že jsme v prvním poločase dostali 17 branek, tak se určitě nechceme prezentovat. Výhru ale bereme, to je hlavní," dodal.

I přes 17 inkasovaných branek ovládli Severočeši už první poločas (17:19), po změně stran své vedení už pouze navyšovali. Hlavním tahounem byl Pavel Chotěborský, který stihl 15 branek, z toho 5 ze sedmimetrových hodů.

Další duel čeká Lovosice, jež poskočily na sedmou příčku, ve středu, kdy hostí na domácí půdě Jičín.