Házenkáři Lovosic uspěli v Kopřivnici, jíž vrátili jednogólovou domácí porážku, a po výhře 27:26 zůstávají v roce 2024 stoprocentní.

Házenkáři Lovci Lovosice ilustrační | Foto: Deník/Jakub Vítek

Deseti góly se o triumf Severočechů zasloužil Kupa, který si pomohl pěti proměněnými sedmičkami. Hnidák skóroval pětkrát.

"Těžké utkání, ale to jsme věděli," ulevilo se po zápase trenérovi Lovosic Romanu Jelínkovi. "Kopřivnice v letošní sezóně potvrzuje svoji kvalitu a to zejména v domácím prostředí. Viděli jsme souboj obran, ty dneska fungovaly na obou stranách velmi dobře. Jsme velmi rádi, že jsme na konci byli o ten gól lepší my a vezeme si ty dva body, které jsme ztratili v domácím prostředí," dodal.

"Zápas to byl náročný, viděli jsme spoustu soubojů jeden na jednoho. Bylo vidět, že oba týmy vědí, o co se hraje a že vítězství je může posunout do horních příček, kde oba týmy chtějí být," odkázal na fakt, že Lovce tato výhra katapultovala na třetí příčku extraligové tabulky.

„Bylo to hodně fyzicky náročné utkání se spoustou individuálních soubojů. My jsme dobře věděli, že Kopřivnice disponuje dobrými hráči, kteří jsou právě v soubojích jeden na jednoho v útoku velmi kvalitní. Snažili jsme se na to připravit a na závěr jsme měli i trochu sportovního štěstí," přidal svůj pohled pivot Lovosic Patrik Stach.