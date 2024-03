Házenkáři Lovosic první mečbol nevyužili. V Zubří prohráli 37:38 po sedmimetrových hodech, domácí tak snížili stav série na 1:2. Extraligové čtvrtfinále pokračuje zítra čtvrtým zápasem.

Házenkáři Lovci Lovosice ilustrační | Foto: Deník/Jakub Vítek

Lovci promrhali tříbrankový poločasový náskok, což se jim tentokrát, na rozdíl od druhého domácího duelu, stalo osudným. Soupeř totiž sedmičkou v poslední vteřině zápasu srovnal na 32:32 a v téže disciplíně pak rozhodl, když jediný, kdo neproměnil, byl v páté sérii hostující Dichaminžia.

"Dnešní hodnocení je jednoduché. Zubří hrálo o život a hrálo play-off, zatímco my jsme ho tentokrát nehráli. Nasazení týmů bylo úplně odlišné, což je pro mě malinko znepokojující. Určitě si k tomu něco řekneme a vrátíme se zlepšit herní projev, který jsme tu dnes zanechali tak, abychom odjeli s cílem, pro který jsme si do Zubří přijeli," uvedl po zápase trenér Severočechů Roman Jelínek.

"Vidím to podobně, jako trenér. U domácích bylo větší nasazení, přesto jsme si ale dokázali vypracovat tříbrankový náskok do půle. Stejně jako ve druhém utkání doma jsme o něj ale brzy přišli a pak se to do konce zápasu tahalo. Měli jsme tam ještě jednu šanci na to, abychom odskočili na dva góly, ale místo toho jsme udělali technickou chybu, Zubří srovnalo a pak už přišly sedmičky, které jsou vabank," přitakával jeden z nejzkušenějších Lovců Jiří Motl.

"Zítra začíná nový zápas za stavu 0:0 a nebudu zastírat klubový cíl, kterým je postup do semifinále, tudíž zde budeme chtít vyhrát," dodal.

Házená, extraliga, čtvrtfinále, 3. zápas:

HC ROBE Zubří – HK FCC Město Lovosice 38:37 (16:19)

Nejvíce branek: Kyryljuk 8, Bajer 7/3, Mika 6/1 – Kupa 9/5, Chotěborský 9/2, Dichaminžia 6.

Rozhodčí: Václav Horáček – Jiří Novotný. Sedmimetrové hody: 8/7 – 11/9. Vyloučení: 4:2.

Stav série: 1:2.