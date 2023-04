Házenkáři Lovosic se do vytouženého extraligového finále nepodívají. V Karviné prohráli čtvrté utkání 29:34 a s obhájcem titulu nakonec padli 1:3 na zápasy.

Házenkáři Lovci Lovosice ilustrační | Foto: Deník/Jakub Vítek

Duel opět rozhodl jeho úvod, v němž si domácí Baník vypracoval rozhodující náskok, který už nepustil. Slezané ovládli první poločas 21:13,. byl téměř zázrak, když se Lovci přiblížili chvíli před koncem na rozdíl tří branek. Srovnat se jim ale nepodařilo.

„Od začátku série jsme upozorňovali hráče, že první poločasy budou rozhodovat a bylo tomu tak. Dostali jsme lekci z toho, jak se hraje play-off,“ nemohl být spokojen trenér Severočechů Roman Jelínek. „Karviná je v tomto mnohem zkušenější a k tomu jsme dostali i lekci z produktivity. Karviná byla lepší. A když už se zdálo, že bychom s tím mohli něco udělat, tak jsme zase neproměnili,“ krčil zklamaně rameny.

„Chtěli jsme zabojovat o prodloužení série, ale nevyšlo to. Největší problém byl ve vstupu do zápasu, když jsme snad v prvních deseti minutách udělali sedm technických chyb, a to se nesmí stávat. První poločas byl fakt špatný. Ale nevěšeli jsme hlavy a všichni jsme věřili, že se to ještě dá nějak urvat, ale bohužel se to nepodařilo. Když jsme se dotáhli na mínus tři, tak Petr Mokroš vytáhl skvělé zákroky, a to nás zase položilo dolů,“ líčilo křídlo Lovosic Pavel Chotěbořský.

Lovce tak čeká jen boj o bronz, což by byl medailový úspěch po osmi letech. Série se Zubřím začíná 6. května.