Špatný vstup do utkání stál tentokrát lovosické házenkáře druhý zápas semifinálové série. Na palubovce Karviné padli 28:32.

Házenkáři Lovci Lovosice ilustrační | Foto: Deník/Radim Tuček

„Pro nás to není nic překvapivého, Karviná takhle hraje, my jsme se na to upozorňovali, bohužel nám to nevyšlo. Začátek zápasu a první poločas pak ovlivnil celé utkání,“ řekl v pozápasovém hodnocení trenér Lovců Roman Jelínek.

Jeho svěřenci prohráli úvodní pětiminutovku 1:6, domácí Baník pak už nedovolil svému soupeři přiblížit se na dostřel. „Druhý poločas jsme za 16 minut dostali šest gólů, takže jsme se pak zvedli, ale musíme se odpíchnout od toho, co si říkáme, co chceme hrát,“ zdůraznil Jelínek i přes zlepšený výkon ve druhé půli. „Karviná nás přehrála ve hře jeden na jednoho, souboje nám nevycházely. Domácí vyhráli zaslouženě, já jim gratuluji, stav série je 1:1,“ dodal.

Třetí duel s obhájcem titulu je na programu opět v lovosické hale Chemik, start je naplánován na sobotní 17. hodinu.

Házená, extraliga, semifinále, 2. zápas:

HCB Karviná – Lovci Lovosice 32:28 (21:14)

Nejvíce branek: Patzel 8, Fulnek 6, Solák 6/1, Skalický 4 – Bogdanić 10/5, Chotěborský 3, Motl 3, Trkovský 3, Horák 3, Malý 3.

Rozhodčí: Václav Horáček – Jiří Novotný. Sedmimetrové hody: 1/1 – 7/5. Vyloučení: 7:6. Diváci: 1010.

Stav série: 1:1.