Lovci ztráceli v poločase už pět branek, ovšem po změně stran předvedli skvělou stíhací jízdu. "Kvalita hry z naší strany byla podle mého očekávání. Jediné co jsem nečekal je, že budeme mít po první půli 34% úspěšnosti střelby," měl jasno trenér domácích Roman Jelínek o tom, proč musel jeho tým nečekaně otáčet utkání.

"Vynikající výkon samozřejmě podal David Machalický v bráně a celkově jsme se v zápase nedostali v úspěšnosti nad padesát procent. A to byla příčina takového průběhu zápasu. Měl být jiný a výsledek zápasu měl být také jiný, ale fantastický výkon hostujícího brankáře to všechno změnil," smekl před brankářem Jičína. "Rád bych ocenil ještě fair-play gesto Davida Machalického, který přiznal minutu a půl před koncem teč míče, který pak směřoval do autu," dodal.

Naváží kališníci na pětibodový výjezd? Dnes hostí rezervu Pardubic

"Z naší strany klasický první poločas, ve kterém neproměňujeme šance, pak se to nějak zlomí a vyhrajeme. Nemám k tomu co jiného říct," doplnil stručně autor vítězné branky Jan Heřmanovský.

Lovosičtí tak po dvou postupech v poháru pokračují i v extraligové krasojízdě, kde už jsou na druhé příčce.

Házená, extraliga, 9. kolo:

Lovci Lovosice – HBC Jičín 28:27 (10:15)

Nejvíce branek: Bogdanić 7/5, Hniďák 4, Trkovský 4 – J. Dolejší 7/2, Kovařík 6, Hlava 4.

Rozhodčí: David Šlezingr – Jiří Špunar. Sedmimetrové hody: 7/5 – 6/4. Vyloučení: 4:7. ČK: Rychna (JIC).