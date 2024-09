Severočeský celek zahájí sezonu tradičním Otvírákem. Od 20.15 přivítá na lovosickém zimním stadionu pražskou Duklu. „Naše ambice budou vysoké. Můžeme se bavit o titulu, ale sezona je dlouhá a může do ní promluvit řada faktorů,“ řekl Deníku Roman Jelínek, trenér Lovosic.

Pane trenére, jak hodnotíte dlouho letní přípravu?

Začátek přípravy probíhal standardně, jako v minulých letech. Poté jsme se přesunuli víceméně k herním záležitostem. Bohužel nás limitovala zranění některé hráčů, takže jsme to museli lepit i v tréninku. Příprava tak nebyla stoprocentní. Přesto věřím, že jsme připraveni.

Nebyly pro vás problém dlouhodobě vysoké teploty?

Myslím si, že nebyly. Od začátku jsme kombinovali venkovní prostředí s halou. Máme tam modernizovaný strop a klimatizaci. Horší to bude v sobotu na zimáku, už teď je tam pořádné vedro. Pokud tam přijde tak dva tisíce diváků, bude tam jako v sauně (smích).

Zmínil jste, že vás trápila v přípravě zranění. Jak jste na tom aktuálně?

Bohužel, nebudeme kompletní. Dlouhodobě mimo je Marek Hinďák, to jsme věděli dopředu. Ale jsou tam i další hráči, kteří nebudou na začátek sezony k dispozici.

Hráčský kádr se moc neměnil. Posily byly dvě. Co na ně říkáte?

Já jsem moc rád, že ty zásahy do kádru nebyly velké. Tým je pohromadě a zachová si vazby z minulé sezoně. Co se týče nových hráčů, tak se oba jeví velmi dobře. Bohužel Martin Říha si přinesl jisté zranění z Plzně, dopadlo to nakonec operativním zákrokem. Je to právě jeden z hráčů, co nebudou připraveni. V tréninku vypadal dobře, jistě bude přínosem. Danilo Khaian se velice dobře adaptoval a zatím plní to, co od něj čekáme.

V prvním zápase vás na zimním stadionu čeká pražská Dukla. Co od ní očekáváte?

Hodně se na to těšíme, pauza a příprava byla dlouhá. Co si budeme povídat, to hodně lidí nemusí. Samozřejmě jde o speciální zápas, na zimáku to tak prostě je. Dukla má mladý tým, bude na tom dobře běžecky a fyzicky. My to musíme ustát, hlavně na začátku, kdy bude mít soupeř plno energie. Nesmíme je nechat rozehrát. U mladých hráčů je to nevyzpytatelné, jde hlavně o sebevědomí.

Momentka z přípravného utkání házenkářů Lovosic. | Video: DENÍK/Jaroslav Zeman

Jaké ambice mají Lovosice v této sezoně?

Máme nejvyšší ambice, nemůžeme se za něco schovávat. Podmínky v klubu jdou neustále nahoru. Chceme udělat maximum, abychom byli co nejúspěšnější. Můžeme se tady bavit o titulu, ale sezona je hodně dlouhá. Může do toho vstoupit řada faktorů. Myslím si, že tým má kvalitu na to, aby hrál v tabulce nahoře. Budeme se rvát o co nejlepší umístění. Chceme udělat další krok a vylepšit bronzové medaile z posledních dvou sezon.