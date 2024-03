Nejdůležitější část sezóny je tady. Lovosičtí házenkáři vstoupí dnes v 17 hodin v domácím prostředí do extraligového čtvrtfinále proti Zubří. Ještě předtím, než se zaplní hala Chemik, poskytl Deníku exkluzivní rozhovor trenér lovosického celku Roman Jelínek.

„V tomto souboji budeme v roli favorita. My jí přijímáme a uděláme vše pro to, abychom postoupili dále a šli za naším cílem,“ uvedl před sobotním startem série hrané na tři vítězná utkání hlavní trenér Severočechů.

Základní část jste zakončili na třetí příčce. Jste s tímto umístěním spokojení?

Myslím, že po průběhu sezóny jsme se třetím místem spokojení. Na začátku se nám nepodařilo výkonnostně nahradit ztrátu tří hráčů (Bogdanič, Petrychenko a Trkovský, pozn. autora) a z toho pramenily některé ztráty bodů. I přesto si myslím, že můžeme být spokojení.

Po novém roce jste nastartovali fantastickou sérii, co za ní stálo?

Ten výkonnostní progres přišel už po reprezentační přestávce v listopadu, kdy jsme začali podávat výkony dle našich představ. Tam bohužel přišly dvě utkání, které jsme nezvládli, a které mě osobně dost mrzí. To je prohra v Brně a v semifinále poháru, kde jsme měli herní formu, ale bohužel jsme vyhořeli na úspěšnost střelby, kdy jsme se pohybovali pod 50 procenty. Myslím, že nám pomohlo to, že jsme si o reprezentační pauze sedli a vyříkali si některé věci. Udělali pár interních změn a od té doby jsme šli herně i mentálně nahoru a bylo to vidět na výsledcích.

Teď vás ve čtvrtfinále čeká Zubří, právě přemožitel z poháru, s nímž jste ovšem loni zvládli sérii o bronz a letos jste ho dvakrát porazili…

Myslím, že liga se za posledních pár let tak vyrovnala, že není lehčího soupeře. Takže vybírat si někoho za mě nemá smysl. Akceptujeme to, jak to je, a chceme samozřejmě postoupit dál. Letos jsme odehráli se Zubřím tři utkání. V pohárovém utkání jsme prohráli, kdy nás porazil soupeřův brankář Krůpa. Jsme si vědomi soupeřových silných stránek a je na nás, jak moc je k té jejich hře pustíme.

Mluvíte o úkolu postoupit. Jaký by byl další cíl? Mimochodem finále se v Lovosicích hrálo naposledy v sezóně 2014/2015, mimochodem taktéž rok po zisku bronzových medailí…

Já bych šel postupně. Před námi je první čtvrtfinálová překážka. Jsme ambiciózní, chceme hrát nahoře ale teď se plně soustředíme na první krok.

V loňské sezóně vám forma gradovala dřív a před play-off už šla dolů. Letos vypadá načasování o dost lépe, souhlasíte?

Zřejmě ano. My se ovšem snažíme pracovat opravdu systematicky. Ten tým, i když je mladý, tak je už spolu pár let a je vyspělejší. Hráči jako Kupa, Trkovský, Hňiďák a Stach už přebrali zodpovědnost a dospívají v lídry, které tu potřebujeme. Máme velkou individuální kvalitu u více hráčů, proto jsme nebezpeční. Systém hry je už také propracovanější a zažitější. Věřím, že pokud by se někomu nedařilo, dostane podporu od dalších, kteří ho vytáhnou nahoru, jak výkonnostně, tak mentálně. Velké úspěchy nedělá jen kvalita hráčů, ale musí se k tomu přidat týmová chemie. Všichni musí znát svou roli v týmu, jít za společným cílem společně bez stížností, negativních myšlenek, s obrovským odhodláním a disciplínou, jen potom můžeme pomýšlet na to, že něco dokážeme.

Vyřazovací zápasy jsou hodně i o brankářích. I kvůli zranění Artura Adamíka jste posílili až z Dálného východu. Co na Toma Shem Tova říkáte vy?

Vše se uskutečnilo opravdu rychle. Moc informací jsem o něm neměl. Samozřejmě, že zranění Artura je pro nás nepříjemné a reakce vedení klubu na tuto situaci logická.

Bude jedničkou?

V zájmu mém i týmu je, aby hráli hráči, u kterých jsme přesvědčení, že mají nejlepší momentální výkonnost. Takže, kdo bude v brance bude vždy rozhodovat z největší části aktuální výkonnost. Pokud by nám Tom měl pomoc k tomu, abychom dosáhli úspěchu, tak jedině dobře pro všechny.

Důležité budou i výkony tradičních opor, mj. Jardy Trkovského, kterého během ME stavěli v reprezentaci na úplně jiné pozici. Jak se na to díváte jako trenér?

Samozřejmě, že to není ideální. Nicméně vše je o domluvě mezi trenérem a hráčem. Pokud Jarda akceptuje roli, kterou v národním týmu má a nebude to mít negativní vliv na výkonnost u nás v klubu, tak je vše zřejmě v pořádku. Možná mě spíš mrzí, že s námi, nebo aspoň se mnou ne, nikdo nekonzultoval tu myšlenku využití Jardy na jiném postu, než je zvyklý. Možná na jeho potenciál mají v národním týmu jiný pohled než my a já jsem typ člověka, který si rád vyslechne názory jiných. Ale jak jsem již řekl, vše je o domluvě mezi trenérem a hráčem. Určitě nikdy nikomu nebudu bránit v tom, aby mohl reprezentovat svou zemi.