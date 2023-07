Lovosičtí házenkáři se v úterním losu dozvěděli svého soupeře pro 2. kolo EHF European cupu. Nadšení z nich ovšem neprýští. Místo severských destinací vyrazí do Prešova, s nímž se utkali v loňském ročníku extraligy.

Lovci Lovosice ilustrační | Foto: Deník/Jakub Vítek

„Los bereme jako realitu. Přáli jsme si herní konfrontaci s někým, s kým jsme se ještě nepotkali. To se nepovedlo. Jsme si naprosto vědomi síly a kvality soupeře a to i přes naše vítězství v loňském ročníku extraligy. Favoritem je Prešov,“ řekl například ředitel klubu Vojtěch Srba.

Podobně mluvil také sportovní ředitel Jan Landa, který ovšem uvítal dva kvalitní a divácky atraktivní zápasy. „Přeci jenom se jedná o soupeře, který pár let zpátky měřil síly s nejlepšími kluby na světě jako účastník ligy mistrů,“ připomněl s tím, že i tak věří, že by Lovci mohli projít do dalšího kola.

První střetnutí je na programu 14. nebo 15. října, odveta se hraje o týden později.

ČERNÍ ANDĚLÉ ROSTOU

Naopak nadšení panuje v Mostě. Místní Černí Andělé totiž rozšiřují své pole působnosti, od nové sezóny budou mít také B tým. Ten je přihlášen do 1. ligy žen, tedy do druhé nejvyšší soutěže.

První mistrovský zápas čeká mostecký B tým 10. září doma proti Velkému Meziříčí, v dalším kole zavítá na půdu Havlíčkova Brodu. Obě ženská družstva zahájila v pondělí 17. července letní přípravu.