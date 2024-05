Bouřlivá kulisa více jak pěti stovek fanoušků dohnala lovosické Lovce k vedení v sérii o bronz nad Kopřivnicí k vedení 1:0. Severočeši rozjeli vrchol sezony domácí výhrou 30:26 (18:14).

První duel play off o bronz mezi Lovosicemi a Kopřivnicí. | Foto: Lovci Lovosice

Severočechům pomohl už úvod zápasu, kdy si vypracovali náskok a ten v podstatě udrželi až do závěrečného hvizdu. Klíč k úspěchu? Pevná obrana. Jejich hala pak bouřila!

„Měli jsme výborný první poločas, dobře jsme bránili a měli jsme skvělou úspěšnost střelby. Na začátku druhé půle jsme si bohužel vybrali hluché místo a Kopřivnice se dotáhla. Pak to bylo z naší strany trochu nervózní, ale dokázali jsme se s tím poprat a znovu soupeři odskočit. To nám dalo trochu klid a myslím, že jsme celý zápas tahali za ten delší konec a že vítězství je zasloužené. V Kopřivnici to bude úplně jiný zápas,“ hodnotil lovosický kouč Roman Jelínek.

„Před utkáním jsme si dali za cíl zvítězit v dnešním duelu díky dobré obraně. To se nám po celý zápas dařilo, vyhrávali jsme osobní souboje jeden na jednoho na obou stranách brankoviště. Jako kaňku bych určitě viděl začátek druhého poločasu, kdy se nám poněkolikáté podařilo ztratit výraznější vedení. Je super, že máme první bod, budeme se těšit do Kopřivnice a popereme se o ten druhý,“ řekl ke střetnutí pivot Patrik Stach.

Kopřivnici strašila před úvodním duelem o bronz i trochu historie, která se nakonec opakovala. „Co si pamatuji, tak vždy když jsme se dostali do play-off, tak jsme úvodní duel série nikdy nevyhráli. Doufali jsme, že to dnes tady zlomíme, ale to se nám nepovedlo. Pozitivní je, že po prohraném poločase o čtyři branky jsme to nevzdali a podařilo se nám soupeře dotáhnout. Je to jedna nula, my se musíme připravit na domácí utkání a minimálně jednou se tady v Lovosicích ještě uvidíme. Doufám, že příště už budeme šťastnější my,“ řekl hostující spojkař Marek Bukovský. V Kopřivnici sérii pokračuje v sobotu od 18.00 hodin.