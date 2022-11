„Podpisem tohoto tria potvrzujeme naší strategii udržet tento celek co nejvíce pohromadě. Chceme stavět na dravých motivovaných mladších hráčích, kteří mají chuť se zlepšovat a nasávat rady od trenérů a zkušenějších spoluhráčů. Všichni tři tyto předpoklady splňují,“ okomentoval prodloužení smluv sportovní ředitel klubu Jan Landa. „Velmi si vážím toho, jak s námi hráči o nových smlouvách jednali. Jednání byla konstruktivní a smysluplná," dodal.

Jaroslav Trkovský začínal s házenou v Lounech. Do Lovosic přišel do kategorie mladšího dorostu (2016/2017), o dva roky později se ještě jako starší dorostenec objevil už v extraligovém celku, kde působí pátou sezónu. Jan Kupa přišel z Nového Veselí a stejně jako Trkovský je v extraligovém týmu pátým rokem. Marek Hniďák je teprve předsezónní posilou Lovců, ale jeho výkony si již vysloužily jednání a především uzavření nové smlouvy na další sezóny.

To, že, nejen, na těchto hráčích chceme stavět v dlouhodobém horizontu, potvrzuje i ředitel klubu Vojtěch Srba: „V klubu se snažíme o koncepční práci s dlouhodobou vizí. To potvrzují i prodloužení smluv s trojicí hráčů. Chceme i nadále budovat tým s těmi nejvyššími ambicemi. Jsem rád, že se podařilo smlouvy podepsat, protože i to dokazuje, že jsme jako klub schopni vytvořit a především plnit podmínky tak, aby byli hráči v Lovosicích spokojeni.“

„Honza Kupa je jako naše hlavní střední spojka je naším mozkem a dirigentem celé útočné hry a mám velkou radost, že jsme se spolu domluvili na dalším pokračování. Perfektně zapadá do našeho systému hry a na hřišti plní přesně to co se od něj vyžaduje. Má v sobě velký potenciál a věřím, že v následujících letech jeho výkonnost ještě hodně poroste. Trkovský je naše hlavní útočná zbraň a i přes svůj velmi nízký věk má v extralize odehráno již několik sezon. Cením si jeho touhy neustále se zlepšovat a věřím, že pokud mu vydrží zdraví, ještě nám toho v lize hodně ukáže. Marek Hniďák si nejen svým přístupem v tréninku, ale i výkony na hřišti velmi rychle řekl o prodloužení smlouvy. Předčil moje očekávání jak v útočné, tak zejména v obrané fázi, kde dokáže velmi dobře pracovat se svou výškou. V neposlední řadě zapadl velmi rychle do kolektivu a spolupráci s ním si pochvalují jak hráči, tak trenéři," řekl k prodloužení smluv sportovní ředitel klubu Jan Landa.