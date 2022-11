„Vidím v zápase jedno velké pozitivum a to, že tohle byl náš nejlepší první poločas, který jsme v sezoně odehráli. S tím jsme spokojení, to byl základní kámen našeho dnešního úspěchu. Druhá půlka zápasu už byla z naší strany trochu horší. Nevstoupili jsme do ní dobře, dostali tam tři rychlé góly,“ komentoval zápas lovosický kouč Roman Jelínek. Jeho tým sice druhou půlku prohrál, ale díky skvělému prvnímu poločasu ho to tolik mrzet nemuselo. V zápase padly i tři červené karty, na domácí straně předčasně skončil Petrychenko, u hostů dvojice Burget – Žvak.