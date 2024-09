Zápas ve Frýdku-Místku se vašemu týmu povedl. Jak ho zpětně hodnotíte?

Jsme samozřejmě moc spokojení. Na soupeře jsme se připravovali. Frýdek je těžký soupeř, který má výbornou obranu. Nám se ale od začátku dařilo, převzali jsme iniciativu a byli lepším celkem.

Jak jste si užil první zápas proti Dukle, který se hrál na lovosickém zimním stadionu?

Moc jsem si ho užil. Za mě byl ten zápas a atmosféra na zimním stadionu to nejlepší, co jsem v životě zažil.

Na sever Čech jste přišel s Prešova. Můžete zkusit porovnat obě angažmá?

V Lovosicích se mi líbí, je tady všechno, co potřebujete. Hlavně máme velmi dobrý tým. Česká liga je o trochu kvalitnější, než ta na Slovensku. Myslím si, že Lovosice jsou pro mě ideálním týmem, ve kterém se můžu jenom zlepšovat.

Jan Landa o příchodu Danyla Khaiana. | Video: HC Lovci Lovosice

Za poslední dvě sezony získaly Lovosice dvě bronzové medaile. Letos máte také velké ambice, viďte?

Je to tak. Byl bych moc rád, kdybychom se dostali do finále a mohli si to rozdat o titul. Podle mě na to máme, ovšem sezona je dlouhá. Uvidíme.

Co vás tak slyším, tak mluvíte pěkně slovensky. Co čeština?

Stále ještě nechápu význam některých slovíček. Čeština je určitě těžší než slovenština. Navíc se mi zdá, že řada Čechů mluví opravdu rychle (smích).

Můžete nám trochu přiblížit vaší sportovní cestu?

Začínal jsem na Ukrajině, ve 13 letech jsem odešel na sportovní internát do Záporoží, kde jsem i hrál. Jenže tamní klub pak skončil, došly prostě peníze. Mezitím jsem si dodělal střední školu. V 17 letech mě volali kamarádi ze Slovenska, zda bych nechtěl jít tam. Souhlasil jsem a odešel na Slovensko, kde jsem začal studovat vysokou školu. Pak ale přišel covid, takže jsem celý rok jen studoval. Následně jsem hrál za Košice. Poté se ozval Prešov, kde jsem hrál dva roky.

Jak se vám pracuje s trenérem Roman Jelínkem?

Dobře, trenér se mi líbí. Komunikace je na vysoké úrovni. Roman je stále velmi mladý trenér, který ale házené opravdu rozumí. Podle mě máme výborného kouče.

Dokážete pojmenovat vaši nejsilnější a nejslabší stránku?

Tak přínosem je asi moje střelba zvenku. To je to, co mi jde. Zapracovat bych měl na hře jeden na jednoho a měl bych taky trošku přidat v obraně.

Nemohu se nezeptat na dění na Ukrajině. Stále tam probíhá válka, kterou rozpoutalo Rusko. Co vaše rodina? Je v pořádku?

Pocházím z městečka, které leží ve středu země. Teď je tam zatím klid, i když tam také létají rakety. Naštěstí to tam je relativně v pohodě. Když jsem byl na Slovensku, tak jsem rodině říkal, jestli nechtějí přijet za mnou. Nechtěli. Mám bratra, kterému je 35 let. Toho ani nepustí, jelikož by v případě potřeby musel taky do války.