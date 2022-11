Jaké to je, být profesionálním sportovcem?

Každý sportovec se chce živit tím, co ho baví. Soustředit se jenom na ten sport. Udělat pro tým úplně všechno. Po tomhle touží každý, kdo to se sportem myslí vážně. Jsem hrozně rád, že se mi to povedlo.

Nyní působíte v polském Kaliszu, jaký to je klub?

Je to tým, kterému se v roce 2017 podařilo postoupit do superligy.

Řekněte nám o něm něco zajímavého?

V týmu jsem jediný cizinec. Je to taková zajímavost. Je občas sranda poslouchat polské debaty v kabině. To, co musím vyzdvihnout jsou fanoušci. Ti jsou tu úplně neskuteční, chodí nám jich fandit opravdu spousty. Na první zápas, na derby s týmem Ostrow Wielkopolski, to je tým, který je dvacet kilometrů od nás, přišlo tři a půl tisíce diváků. Byla to senzační kulisa a ve spojení s tou rivalitou, která mezi týmy je, to byl skvělý zážitek.

Daří se týmu Kalisz?

Zatím ne tak, jak bychom si představovali, nyní máme před sebou tři duely a všechny chceme vyhrát a dostat se na sedmé místo. Chceme se pohybovat okolo pátého místa.

Jak se to se zázemím na házené v Polsku?

Byl jsem překvapený. Úroveň je větší než v Čechách. Téměř každý klub má velkou arénu, kde hraje svá utkání. Jenom tři kluby mají klasické haly, takové, na které jsme zvyklí v Čechách.

Proč jste si vybral číslo 96?

Jednoduše už jsem nechtěl mít jedničku. A když jsem si volil nové číslo, tak jsem přemýšlel, že sem narozen v roce 1996, tak proto číslo 96.

Jak dlouho jste si zvykal na polštinu?

Pořád si na ní zvykám, ale jde to celkem rychle. Ten jazyk poslouchám každý den, tak mi to jde učit se ho docela rychle.

Pří komunikaci využíváte spíš polštinu nebo angličtinu?

Ze začátku jsem hodně využíval angličtinu, dneska se snažím používat už jenom polštinu.

Kalisz je jedním z nejstarších měst v Polsku, je hezké?

Je tu moc hezké centrum. Je to město, kde je všechno, co člověk k životu potřebuje. Je to docela velké město, má okolo 100 000 obyvatel. Jsem tady spokojený.

Máte nějaká místa, kam se stojí za to podívat?

Až budu mít v létě čas, mám v plánu zajet si k moři, potom chci navštívit určitě Varšavu a Katowice.

Polská kuchyně je plná hutných polévek, které zasytí, dáváte si je i vy?

To je pravda. Polévky tu mají opravdu chutné, nejtradičnější polévka je žurek.

V Polsku jsou galavečery MMA organizace KSW, byl jste se podívat? Jste fanouškem MMA?

Podívat jsem se nebyl, ale je to tu hodně populární. Kluci v kabině to dost sledují. Na MMA se podívám když mám čas na nějaké zápasy, ale že bych sledoval každý zápas a věděl všechno o každém zápasníkovi, tak to nemám

Polská superliga je mnohem kvalitnější než česká extraliga, jak dlouho jste si na to zvykal?

Byl to trošku skok, nyní už je to lepší. Věřím, že se budu neustále zlepšovat.

Nastoupil jste proti týmům Kielce a Plock, to jsou mužstva, která hrají Ligu mistrů…

Zahrát si proti týmům, které znám z televize, je něco fantastického. Je super hrát proti hráčům, kteří mají ve světě házené obrovské jméno.

V týmu Plock hraje český reprezentant Tomáš Piroch, co říkáte na jeho výkony?

Je to dobrý hráč. Hraje stabilně za Plock i za reprezentaci. To jenom potvrzuje, že má svoje kvality.

Vy sám jste byl párkrát na reprezentačnímu zápasu, s jakými pocity jste nastupoval?

Je to pocit hrdosti, reprezentovat svou zemi a hrát v dresu, který má lva na prsou. Musím říct, že na srazu jsem nejvíce času strávil s trenérem brankářů Martinem Gáliou, hrozně mě posunul. Když se mi věnoval ukázal mi věci, které můžu praktikovat i v týmu. Moc mu za to děkuji.

Českou reprezentaci trénuje Xavier Sabate, co vy osobně říkáte na španělského kouče?

Je to profesionál na správném místě. Ví, co dělá. Má v tom systém. Věřím, že to přinese výsledky.

Sledujete i nadále výkony Lovosic, popřípadě, co na ně říkáte?

Byl jsem se podívat na zápase s Novým Veselým. Mají velikou sérii vítězství, klukům to přeji a držím jim palce. Doufám, že urvou medaili.

Vedou extraligu, co se k tomu dá říct?

Je to zasloužené a doufám, že to udrží co nejdéle.

Jste v kontaktu s hráči Lovosic?

Téměř denně. Pořád si píšeme, voláme. Jsme kamarádi, co spolu vyrůstali. To se nezměnilo.

Co říkáte na gólmanskou trojci Adamík, Günl a Dohnal?

Artur (Adamík) je zkušený brankář, který přišel ze zahraničí. I Jirka Günl je kvalitní gólman, několikrát už to ukázal. A Honza Dohnal je mladý brankář s velkým potenciálem.

AUTOR: JAKUB VÍTEK