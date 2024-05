Je to pár dní, co Lovci z Lovosic vybojovali v extralize bronzové medaile. Popáté v historii. Klub už ale informoval o prvních změnách v kádru.

Giorgi Dikhaminjia (vlevo) a Tom Shem Tov se loučí s lovosickým dresem. | Foto: Lovci Lovosice

Na odchodu jsou dva hráči, oba cizinci. Křídelník či spojka Giorgi Dikhaminjia a brankář Tom Shem Tov budou pokračovat ve své kariéře v jiných klubech.

„Předně bych chtěl poděkovat mým spoluhráčům za to, jak mne do týmu přijali a že jsem se zde necítil jako cizinec. Jsem šťastný, že jsme dokázali sezónu zakončit ziskem medaile. Jsem ale také přesvědčený, že kdyby nás nepostihlo tolik zranění, mohli jsme se letos dostat ještě o krok dále. Rád bych také poděkoval lidem, kteří se podíleli na mém přestupu do Lovosic, dále trenérům a fanouškům, od kterých nám nikdy nechyběla pozornost, milá slova a motivace pro naši hru. Přeji týmu jen úspěch v dalších sezónách,“ řekl pro klubový web Dikhaminjia.

„Přestože jsem se k týmu připojil až v březnu, po chvíli jsem si připadal, jako bych zde byl už roky! Nejprve bych chtěl poděkovat všem mým spoluhráčům za skvělý společný čas. Dále realizačnímu týmu a klubovému vedení za to, že jsem dostal šanci si zde zahrát. Bez pochyb mohu říci, že pokud by se nám vyhnuly zranění, byli bychom schopni bojovat ve finále o mistrovský titul. Byla to pro mne čest si za Lovosice zahrát. Na závěr bych chtěl říct, že síla Lovosic je také v lidech, kteří tento klub obklopují a celý klub si zaslouží velkou poklonu. Děkuji všem fanouškům, kteří nás podporovali i když se nám někdy nedařilo. Lovosice zůstanou navždy v mém srdci,“ pravil Tom Shem Tov.

Lovosice si v další sezoně opět zahrají Evropský pohár, v týmů zůstává 41letý Pavel Horák, vítěz Ligy mistrů. Nebo také Jan Kupa. Jeho 213 gólů mu vyneslo titul nejlepší extraligového střelce! Zůstává také trenér Roman Jelínek. Posilou je Martin Říha z Plzně, s další spojkou Lovci jednají.