Lovosičtí házenkáři mají za sebou úspěšnou premiéru v domácí hale Chemik. Výhrou 33:27 nad Novým Veselím navázali na venkovní vítězství v Hranicích a srovnali svou dosavadní bilanci na dvě výhry a dvě porážky.

Házenkáři Lovci Lovosice ilustrační | Foto: Deník/Jakub Vítek

Svěřenci trenéra Romana Jelínka zlomili zápas až po změně stran, úvodní půlhodinovka skončila pouze jednobrankovým vítězstvím Lovců.

„Nás v prvním poločase limitovaly hlavně chyby. Nebyli jsme úplně koncentrovaní v obraně, když jsme snad čtyři nebo pět branek dostali s pasivitou soupeře. To nás limitovalo, jinak bychom věřím odskočili již v průběhu úvodního dějství," hodnotil zápas domácí lodivod. „Za mne to byl ale konečně dobrý výkon s vítěznými souboji jak v útoku tak v obraně, plus se k tomu přidaly dobré zákroky brankářů," pochvaloval si.

Za poctivost si bod zasloužíme, kvitoval Ptáček bod u lídra

Dost podobně viděl střetnutí také nejlepší střelec Severočechů Marek Hniďák. „Je trošku škoda, že máme zatím pomalejší vstupy do zápasů. To se opakovalo i proti Novému Veselí, kdy se k tomu navíc přidaly inkasované góly v pasivitě hostů. Dominovali jsme v osobních soubojích, ale díky nekoncentrovanosti jsme se trápili vlastně až do 55. minuty. Body ale zůstaly doma, výkon byl pozitivní."

Už v neděli čeká Lovosické duel na půdě Frýdku-Místku, start je naplánován na 17. hodinu.

Házená, extraliga, 5. kolo:

HK FCC Město Lovosice – TJ Sokol Nové Veselí 33:27 (17:16)

Nejvíce branek: Hniďák 11, Kupa 7/3, Mizera 6 – Gregorovič 6, Halíček 5/1, Šůstek 5.

Rozhodčí: Králíček Jiří, Letev Milan. Sedmimetrové hody: 4/3 – 3/2. Vyloučení: 2:4.