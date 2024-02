Bronzový tým předchozího ročníku házenkářské extraligy z Lovosic má na první pohled slušnou formu. V pátek večer slavil pátou výhru v řadě, když doma porazil 38:29 předposlední Strakonice. Lovci si upevnili pozici mezi třemi nejlepšími v tabulce, jenže trenér Roman Jelínek spokojený nebyl. „Z výkonu jsem zklamaný. Opět jsme střídali dobré a špatné pasáže," řekl upřímně.

Atmosféra na házené v Lovosicích | Video: Deník/František Bílek

Jelínek potrkal své svěřence hned na palubovce, jen co si zajuchali se svými fanoušky. „Nelíbil se mi váš přístup, zápal," vyslechli si severočeští házenkáři. „Děláme hloupé chyby. V obraně nejsme důslední a pak je z toho guláš. Kazí to dojem z naší hry i divákům. Do každého zápasu je potřeba jít stejně, to jsem dnes neviděl," vykládal pak novinářům na tiskové konferenci.

Lovci museli v první půli obracet vývoj utkání, Strakonice se totiž v 15. minutě dostaly překvapivě do vedení. „My jsme se na ně ale připravovali jako na každý jiný tým. Věděli jsme, že to nebude jednoduché, vždyť na Dukle prohrály jen o gól," lehce oponoval Jelínkovi pětibrankový Jan Kupa. Souhlasil ale s tím, že Lovcům zpočátku nefungovala defenziva tak, jak by bylo záhodno. „Vyvíjelo se to od obrany. Jak nám začala šlapat, tak jsme to zvládli."

Kupova slova potvrdil i jeho spoluhráč Karel Holubec. „Ve druhé půli jsme předvedli lepší obranu. Snažili jsme se o rychlý návrat do obrany a rychlý přechod do útoku."

Postupem času si domácí celek vybudoval slušný náskok, příležitost proto dostali mladíci. „Oni potřebují sbírat zkušenosti. V play off bude rozhodovat každý hráč. Je dobře, že se nám povedlo nakonec ve druhé půli odstranit problémy, aby si i ti kluci mohli zahrát," vypíchl Kupa.

Ve vzájemném střetnutí padlo znovu obrovské množství branek, není proto divu, že ani hostujícímu kouči Michalu Zbíralovi se nelíbila hra obrany. „Nefungovala nám. Celkově nejsem s našim výkonem moc spokojený. Když se to nesejde, nemůžeme s tak silnými týmy hrát vyrovnanou partii. Chyběla mi i bojovnost. Lovosice byly agresivnější, dávaly lehké branky," posteskl si.

21. kolo Chance extraligy:

Lovci Lovosice – HBC JVP Strakonice 1921 38:29 (22:16)

Branky: Chotěborský 8, Hniďák 8, Kupa 5, Trkovský 4, Dikhaminjia 3, Stach 3, Vojíř 2, Holubec 2, Motl, Bednařík, Horák - Němec 7, A. Nejdl 6, Sedláček 5, Nolč 4, Landsinger 3, M. Nejdl 2, Bičiště, Wildt.