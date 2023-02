"Nám absolutně nevyšel první poločas. Před zápasem jsme upozorňovali na to, že bude potřeba do utkání vstoupit koncentrovaně, ale to se nám bohužel nepovedlo. V obraně nám chyběla důslednost, hráči neplnili pokyny. Nekvalitní obrana z první půle nám snížila sebevědomí a k tomu se přidaly neproměněné šance. To vše vyústilo v to, že jsme si nevěřili," kritizoval výkon svých svěřenců trenér Lovců Roman Jelínek.

OBRAZEM: Neúspěšný nájezd kališníků na Baník

"Do druhého poločasu jsme vstoupili s tím, že nám bude trvat delší dobu, než se nám podaří utkání zvrátit. Zlepšili jsme obranu, dostali jsme jen dvanáct branek. Určitě je to pro nás dnešní duel zdvižený prst do dalších střetnutí," dodal.

"Bojovnost, aktivita a neproměňování šancí. To jsou tři aspekty, které nám v první půli chyběly, od toho se pak odvíjel celý zápas. Nakonec jsme vyhráli se štěstím, které nám chybělo třeba v Karviné, tentokrát se nám to vrátilo," přidal svůj pohled lovosický brankář Artur Adamík.

Házená, extraliga:

Lovci Lovosice – KH ISMM Kopřivnice 32:29 (16:17)

Nejvíce branek: Kupa 7/3, Bogdanić 5/1, Chotěborský 4 – Čadra 7/1, R. Doležel 7, Střelec 3.

Rozhodčí: Hanák, Pavlíček. Sedmimetrové hody: 5/4 – 2/1. Vyloučení: 3:4. ČK: Trkovský (LOV). Diváci: 631.