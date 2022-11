Lovce nepoložila ani místy až sedmibranková ztráta, kterou zvládli ještě do poločasu umazat na pouhé čtyři góly. Po změně stran postupně srovnali skóre, jež se jim povedlo překlopit na svou stranu, ovšem více jak jednobrankový náskok získali až dvě minuty před koncem (27:25).

"První poločas nám vůbec nevyšel, nedodržovali jsme taktické pokyny, které jsme si řekli, nebyli jsme důrazní v obraně, takže se soupeř dostával do jednoduchých šancí. Chyběly tomu z naší strany trochu emoce, bylo to takové kouskované, to jsme si v šatně vyříkali," hodnotil střetnutí domácí kouč Roman Jelínek.

"Ve druhém poločase už k tomu měli kluci přístup, jaký jsme chtěli, zkvalitnili jsme obranu, i v útoku jsme byli důraznější. Jediné, co nás po celé utkání trochu limitovalo, je úspěšnost střelby, kdy skvělý výkon předvedl brankář hostů, nicméně jsme to zvládli. Jsou to strašně cenné a důležité tři body," oddechl si. "A ještě jednou díky fanouškům, protože atmosféra dnes byla fantastická."

Klíčovou postavou byla spojka Jaroslav Trkovský, jenž si vylepšil osobní gólové maximum na 14 přesných zásahů, a postaral se tak o polovinu lovosických branek.

Házená, extraliga, 15. kolo:

Lovci Lovosice – Tatran Prešov 28:26 (12:16)

Nejvíce branek: Trkovský 14/4, Bogdanić 6/1, Chotěborský 4 – Rábek 7/3, Davidović 7, Fech 3.

Rozhodčí: Petr Kremláček, Filip Procházka. Sedmimetrové hody: 9/5 – 4/3. Vyloučení: 7:4. ČK: Hniďák (LOV).