Házenkáři Lovosic zůstávají na jaře nadále neporažení. V předposledním extraligovém kole si už s jistotou třetího místa po základní části podali Maloměřice 36:30.

Lovci Lovosice ilustrační | Foto: Deník/Jakub Vítek

„Z naší strany to nebylo úplně to, co bychom si představovali. Chyběl nám důraz v obraně a v útoku jsme hráli lehkovážně, z čehož pramenily jednoduché chyby,“ uvedl pro klubový web trenér vítězů Roman Jelínek.

„Každopádně jsem rád, že jsme splnili se vší úctou k soupeři povinnost, získali oba body a protočili sestavu tak, aby si ti, kteří v Zubří odehráli více času, odpočinuli,“ dodal spokojeně.

Jeho tým už zná kolo před koncem i jméno čtvrtfinálového soupeře. Na šesté příčce už totiž skončí jistě Zubří, což je, krom vzdálenosti, pro Severočechy výborná zpráva. Krom čtvrteční výhry na Valašsku zvládli s tímto soupeřem v loňské sezóně vítězně i sérii o bronz.