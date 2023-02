„A je to pro mne obrovská motivace,“ řekl Deníku Vladimír Šuma, který v současnosti trénuje starší dorostence lovosických Lovců. A úspěšně. „Nebudu skromný, máme tady skvělou partu. Navíc se nám podařilo posunout tři kluky do A týmu, což je pro mě příjemný úspěch. Svůj odchod jsem klukům už naznačil a přáli mi ho,“ dodává Šuma.

„Angažmá v Mostě beru jako výzvu, novou motivaci a start nového házenkářského života. Celý život jsem hrál, pracoval a pohyboval se v mužské házené, tedy od nějakých deseti let. Teď poprvé si vyzkouším ženskou házenou. Je to opravdu výzva a osobně se těším,“ dodává trenér, který má na kontě 125 startů za reprezentaci a v Mostě by měl mít k ruce asistenta Jiřího Tancoše, který už zkušenosti u prvního týmu má.

Exmanažer házenkářek Jung nechápe: Proč se hrála Liga mistrů? Vedení selhává

V Lovosicích Šumovi kariérní posun přejí. „Vláďa je společně s Vojtěchem Srbou (dnes ředitel klubu) jedním z našich nejúspěšnějších trenérů. Všechno dobré, co v sobě má, je z Lovosic,“ řekla s úsměvem mluvčí Lovců Lucie Kantůrková, kterou znají i fanoušci mostecké házené, když v roce 2010 coby brankářka pomáhala dostat Most do nejvyšší soutěže.

VLADIMÍR ŠUMA (*15. 6. 1971)

Největší úspěchy: Házenkář roku 1994, Účast na: MS 1993 (Swe), 1995 (Island), 1997 (Japonsko) + ME 1996 (Španělsko), 1998 (Ita), 2002 (Swe), 2 x Mistr ČR, ČSSR, ČSFR, vítěz Českého poháru mužů, 125 startů za národní tým.

Hráč německé Bundesligy: Eintracht Hagen (2. Bundesliga), SG Solingen – postup z 2.Bundesligy do 1.Bundesligy (2 roky 1.Bundesliga), MT Melsungen – postup z 2. Bundesligy do 1. Bundesligy, HSC 2000 Coburg – postup do 2. Bundesligy. Člen Společenství legend Lovci Lovosice.

Vizitka Vladimíra Šumy s využitím handball.cz, autorka Lucie Kantůrková