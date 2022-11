Základ k úspěchu položili Severočeši už v první půli, jíž ovládli o sedm branek. Náskok si pak udrželi až do závěrečného hvizdu, a to především díky Trkovskému, jenž nasázel 11 branek. Dalších sedm přidal Chotěborský, šest Malý.

„Jsem příjemně překvapený, jelikož jsme od úvodu měli utkání ve svých rukou. Určovali jsme tempo, dařilo se nám proměňovat šance, což byl důležitý faktor k tomu, abychom si do přestávky vypracovali sedmibrankové vedení,“ hodnotil střetnutí lovosický Lukáš Malý. „Ačkoliv jsme po změně stran neměli nejlepší vstup do druhého dějství a nechali domácí dotáhnout na čtyři góly, dokázali jsme se znovu vrátit zpět a dovést to do vítězného konce,“ dodal.

Házená, extraliga:

HC Dukla Praha – Lovci Lovosice 30:37 (15:22)

Nejvíce branek: Hlinka 5, M. Březina 5, Šůstek 5 – Trkovský 11, Chotěborský 7, Malý 6.

Rozhodčí: Kichner Petr, Vacula Michal. Sedmimetrové hody: 1/0 – 1/1. Vyloučení: 6:4. Diváci: 240.