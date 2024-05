Je dobojováno. Házenkáři Lovosic zvládli čtvrtý zápas série o bronz, když na horké půdě v Kopřivnici vyhráli 28:25 a celkově vyhráli 3:1 na zápasy.

Házenkáři Lovosic slaví zisk extraligových bronzových medailí. | Foto: facebook Lovci Lovosice

Utkání bylo hodně vyrovnané, v poločase Lovosice prohrávaly o jednu branku. Po změně stran Lovci zlomili utkání za stavu 24:24. Závěr prostě zvládli lépe a mohli slavit zisk třetího místa. Podruhé v řadě.

„Věděli jsme, že to bude těžké, vyrovnané. Byli jsme na to připravení. Důležité bylo vydržet a být stále v kontaktu. V závěru jsme to překlopili na svou stranu, jsme samozřejmě šťastní,“ přiznal Deníku trenér Lovosic Roman Jelínek, kterého jsme zastihli v autobuse na cestě domů. Logicky se v něm slavilo.

Před startem zápasu se čekalo, zda čtvrtá bitva nebude příliš vyhrocená. „Myslím si, že nás Kopřivnice na začátku chtěla zastrašit. Děly se tam věci, které do toho nepatří. Bylo to mentálně náročné, jsem rád, že jsme udrželi disciplínu,“ poznamenal.

Severočeši si před sezonou mysleli na mety nejvyšší, bronzový úspěch se ale také počítá. „Za mě je to v tuhle chvíli samozřejmě úspěch. Před sezonou jsme chtěli dojít do finále, myslím si, že tým na to měl. V průběhu play-off nám ale postupně odpadávali hráči. Hráli jsme to s totálně slepenou sestavou. Šanci dostali hráči, kteří předtím neměli tolik prostoru a dokonce i dorostenci. Karviná proti nám byla v plné síle, to samé Kopřivnice. Za mě je to prostě úspěch, jsem za tu placku strašně rád,“ dodal Jelínek.

KH ISMM Kopřivnice – HK FCC Město Lovosice 25:28 (14:13)

Nejvíce branek: Polcar 5, Brito Benítez 5, Čadra 4/3 – Kupa 8/5, Chotěborský 6, Stach 3. Rozhodčí: Hanák, Pavlíček. Sedmimetrové hody: 4/3 – 5/5. Vyloučení: 5:6. Diváci: 306.