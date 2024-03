Házenkáři Lovosic zvládli první extraligové čtvrtfinále, Zubří před téměř vyprodanou halou Chemik přehráli 34:29. Dvanácti brankami se blýskl Marek Hniďák.

Lovci Lovosice ilustrační | Foto: Deník/Jakub Vítek

"Jsme spokojení s tím, že jsme udělali první krok, navíc po reprezentační pauze, který je v sérii vždy strašně důležitý. Úvodní zápas play-off je pokaždé trochu nervózní," načal hodnocení trenér domácího mužstva Roman Jelínek.

Po vyrovnaných dvaceti minutách se jeho svěřenci postupně odpoutali až do čtyřbrankového náskoku, který si také o poločase odnesli do šaten. Krátce po přestávce se ještě Zubří dokázalo dostat na dostřel (19:17), Lovci ale drama nepřipustili a nakonec duel v poklidu dovedli do úspěšné koncovky.

Lov začíná! Přijímáme roli favorita, neschovává se trenér Jelínek

"Měli jsme chvilkové pasáže, v nichž jsme mohli zápas zlomit dřív, ale buď jsme udělali jednoduché chyby, nebo jsme neproměnili šanci," byl si vědom Jelínek. "Celé utkání jsme ale tahali za delší konec provazu, teď musíme pořádně zregenerovat na zítřejší zápas, který už máme teď v hlavě," dodal.

Lovosice tak vedou v sérii hrané na tři vítězství 1:0, druhé střetnutí je na programu zítra opět od 17 hodin v hale Chemik.