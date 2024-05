Lovosičtí házenkáři mají ve třetím utkání série o bronz proti Kopřivnici co napravovat. Lovcům vůbec nevyšla druhá bitva, kterou na Moravě ztratili 35:28. Stav bitvy o třetí místo v extralize je tak po dvou zápasech 1:1. Série se hraje na tři vítězné zápasy.

Na tahu jsou Severočeši, kteří nastoupí ve středu 22. května od 18 hodin v domácí hale Chemik. „Očekávám od toho hlavně náš zlepšený výkon oproti druhému zápasu, který nám absolutně nevyšel. Ten zápas byl prostě hodně nepovedený, nebyli jsme správně nastaveni v hlavě. V týdnu jsme na to upozornili a ukázali si některé věci. Chceme se vrátit k tomu, co nám vycházelo,“ má jasno Roman Jelínek, trenér lovosických Lovců.

Pár hodin před zápasem řeší otazníky v sestavě. „Aktuálně tam řešíme dva hráče,“ přiznal. Jelínek moc dobře ví, že proti jeho celku stojí kvalitní soupeř, kterého nesmí podceňovat. „Kopřivnice má svou kvalitu. My se naopak v celém play-off pereme sami se sebou. Týká se to i zdravotního stavu, různě to lepíme. Ale nechceme se na to vymlouvat. Věděli jsme, co nás s Kopřivnicí čeká. U nich nám prostě chybělo špatné nastavení a kvalita,“ konstatoval.

Jediným pozitivem pro Lovosice byl fakt, že ve druhém utkání dosáhl na neuvěřitelné jubileum Jiří Motl, klubová legenda. Ten nastoupil v lovosickém dresu ke svému zápasu číslo 600! „Naprosto úžasná meta, těžko říct, jestli se u nás pohybuje hráč, který tohle dokázal. Jirka obětoval svou kariéru Lovosicím, ta meta má možná přesah i do zahraničí. Je to úžasné,“ dodal Jelínek.

Jedná se o metu, na kterou asi jen stěží někdo z českých házenkářů napříč kluby kdy dosáhne. Podařila se ale lovosické legendě Jiřímu Motlovi.

Jiří Motl, opora lovosických extraligových házenkářů, v akci.Zdroj: Deník/Karel PechČlen Společenství legend Lovci Lovosice, bývalý český reprezentant a především lovosický patriot Jiří Motl. Hráč, který má za sebou 22 ligových sezón, během kterých se opakovaně stával ligovým kanonýrem, v zápase proti Kopřivnici dosáhl na 600. ligový zápas v našem dresu ve své kariéře:

Celkem za Lovosice odehrál 7 zápasů ve 2. lize + 65 zápasů v 1. lize + 528 zápasů v Extralize.