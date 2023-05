Lovosičtí házenkáři udělali první krok k letošnímu medailovému snu. V bitvě o zbylý cenný kov, tedy o bronz, zdolali na domácí palubovce Zubří 41:37 a v sérii tak vedou 1:0.

Lovci Lovosice - Zubří, série o 3. místo, 1. zápas | Foto: Lovci Lovosice

"Jsme strašně rádi, že jsme dokázali udělat první krok a do Zubří pojedeme s vedením 1:0. My jsme podle mě nebránili úplně špatně, ale koncentrace u všech hráčů nebyla stoprocentní. Z toho pramenily chyby v obraně a také to, že jsme nedokázali zápas dříve rozhodnout ve svůj prospěch. Zubří se pořád drželo na kontakt," řekl trenér Severočechů Roman Jelínek. "Každopádně ale vedeme 1:0 a do Zubří pojedeme bojovat o druhý bod," dodal.

"Chtěli jsme do zápasu vstoupit s agresivní obranou a co nejvíce přerušovat útok soupeře. To se nám nepodařilo, což se pak s námi táhlo celé utkání. Do příštího zápasu to musíme vylepšit. Jsme velmi silní v útoku, to se potvrdilo v dnešním utkání, ale musíme zlepšit nastavení v hlavě a obrannou činnost," doplnil pivot Lovců Patrik Stach.

Série hraná na tři vítězná utkání pokračuje ve středu v Zubří (18.00), do Lovosic se vrátí v sobotu 13. května (17.00). Případné další zápasy jsou na programu opět ve středu a v sobotu ve stejný čas.

Házená, extraliga, série o 3. místo:

Lovci Lovosice – HC ROBE Zubří 41:36 (20:17)

Nejvíce branek: Bogdanić 9/1, Trkovský 9/1, Kupa 5 – Mořkovský 13/3, Mičkal 7, Mika 5.

Rozhodčí: Horáček – Novotný. Sedmimetrové hody: 2/2 – 4/3. Vyloučení: 5:4.

Stav série: 1:0.