těsto: 250 g polohrubé mouky 5 vajec 100 g másla 180 g cukru krupice 100 ml vlažné vody 1 vanilkový cukr špetka soli 1 prášek do pečiva

zbytek: 1 litr mléka 2 balení čokoládového pudinku (prémiový) 1 smetana ke šlehání 2 zakysané smetany skořice



Postup:

Nejprve vajíčka oddělte do dvou misek na bílky a žloutky. Zapněte si troubu na 175 °C.

Bílky vyšlehejte se špetkou soli do sněhu a dejte misku bokem. Do misky se žloutky přidejte cukr, vanilkový cukr a šlehejte do pěny (směs zesvětlá). Poté přišlehávejte rozpuštěné vychladlé máslo (ať není horké) a vlažnou vodu. Nakonec i mouku předem smíchanou s kypřicím práškem.

Nyní po částech stěrkou vmíchejte i našlehaný sníh z bílků. Těsto nalijte na plech s vyšším okrajem, který jste si předem vymazali máslem a vysypali polohrubou moukou, a zarovnejte.

Uvařte pudink dle návodu na obalu (litr mléka + 2 čoko pudinky + 4 lžíce cukru) a poté ihned lžící dávejte na syrové těsto, jak se podaří, vždy malý kousek od sebe. Dejte do trouby a pečte na 175 °C zhruba 15-20 minut.

Jakmile těsto zlátne, ověřte propečenost špejlí. Poté vytáhnete a nechte vychladnout na lince. Nakonec ušlehejte šlehačku do tuha, přišlehejte i zakysané smetany, případně podle chuti i trošku moučkového cukru.

Navrstvěte na buchtu, posypte skořicí a podávejte. Skladujte v lednici.

Markéta Chovancová je nadšenou tvůrkyní fantastických moučníků i slaných pokrmů. O své umění se s Vámi pravidelně dělí v našem seriálu. Markétiny recepty můžete sledovat také na Instagramu a Facebooku.