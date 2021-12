U příležitosti světového dne diabetu, který se koná každoročně 14. listopadu, jsme si mohli připomenout, že jen v České republice trpí nějakou formou cukrovky téměř milion lidí. U převážné většiny se jedná o diabetes 2. typu, jehož rozvinutí úzce souvisí s obezitou. Hlavním cílem diabetického stravování je tedy snížit nebo alespoň zachovat tělesnou hmotnost.

„Příjem energie v denním jídelníčku má být takový, aby pacient nepřibíral na váze,“ potvzuje Lucie Růžičková, vedoucí nutričních terapeutů pražské Všeobecné fakultní nemocnice. Proto je podle ní vhodné snížit spotřebu živočišných potravin s vysokým obsahem tuků, tedy uzenin a tučných mléčných výrobků, a upřednostňovat rostlinné oleje před živočišnými tuky.

V jídelníčku by měly být zařazeny alespoň dvakrát týdně ryby, a to nejlépe mořské a tučné, které obsahují omega-3 nenasycené mastné kyseliny s blahodárným účinkem na srdce a cévy. Součástí diety by určitě měly být i potraviny, které jsou bohaté na vlákninu, tedy zelenina, luštěniny, ovoce a celozrnné obiloviny.

A jak má vypadat zdravý diabetický talíř? Lucie Růžičková a šéfkuchař Všeobecné fakultní nemocnice Petr Slivoně se s námi podělili o recepty, které vaří zdejším pacientům. Suroviny jsou vždy na jednu porci.

Jak je to se sladkým?

Při chuti na něco sladkého si i jako diabetik můžete dopřát něco malého, ale jen pokud je vaše cukrovka kompenzovaná a nemáte potřebu snižovat hmotnost. Maximální doporučené množství sladkostí by mělo pokrýt 10 % z celkové denní energie. Jak upozorňuje Lucie Růžičková, potraviny označené jako „dia“ mají mnohdy zvýšené množství tuků a energie, proto se do zdravého jídelníčku nedoporučují.

Celerový krém

Suroviny:

60 g celeru

80 g brambor

5 g másla

10 ml smetany 10-12%

sůl

petržel kudrnka

čerstvý rozmarýn

Postup:

Kostky celeru opečeme na másle s čerstvým rozmarýnem, zalijeme vodou nebo zeleninovým vývarem.

Přidáme kostky brambor a sůl.

Po uvaření vyjmeme rozmarýn a vše rozmixujeme, přidáme smetanu a dochutíme solí a kudrnkou.

Vepřová kotleta se šouletem z pohanky a cizrny

Suroviny:

80 g vepřové kotlety

20 g cibule

60 g cizrny

60 g brambor předvařených (kostičky)

50 g pohanky

20 g mrkve

20 g červené cibule

10 g oleje

50 g papriky, nejlépe červené

sůl

majoránka

pepř mletý

tymián

česnek

zeleninový vývar

zelená petržel

Postup:

Kotletu osolíme a pečeme s cibulí doměkka. Předem namočenou cizrnu uvaříme s tymiánem doměkka, přidáním tymiánu se sníží její nadýmavost. Pohanku spaříme ve vroucí vodě a necháme pod poklicí změknout. Tím uchováme mnoho prospěšných látek.

Na oleji opečeme nahrubo nastrouhanou mrkev, přidáme nudličky papriky a kostky červené cibule. Zeleninu ochutíme solí, pepřem a česnekem.

Cizrnu, pohanku a brambory smícháme se zeleninovou směsí, dochutíme majoránkou a nasekanou zelenou petrželí.

Na talíř vložíme kopeček šouletu, kotletu, přelijeme výpekem a zdobíme zelenou petrželí.

Treska na grilu, ratatouille a šťouchané brambory

Suroviny:

120 g tresky

30 g rajčat

30 g paprik různé barvy

30 g cukety

30 g lilku

10 g rajčatového protlaku

250 g brambor

10 g másla

sůl

kmín drcený

čerstvý tymián

rozmarýn

česnek

zelená petržel

Postup:

Tresku osolíme, posypeme kmínem a pečeme v troubě přibližně 10–15 minut.

Zlehka orestujeme cibuli, česnek, snítku tymiánu, rozmarýnu, papriku a kousky lilku. Přidáme rajčatový protlak, opět orestujeme.

Přidáme rajčata a cuketu. Trochu podlijeme vodou a provaříme. Vše dochutíme solí.

Brambory uvaříme, rozmačkáme, pokapeme máslem a posypeme zelenou petrželkou.

Špenátové rizoto s parmezánem

Suroviny:

100 g rýže

30 g cibule

10 g oleje

50 g mraženého hrášku

80 g mraženého špenátu

10 g másla

30 g parmezánu

10 g taveného sýra bez příchuti

15 g kysané smetany

sůl

zeleninový bujón

zelená petržel

Postup:

Rýži na rizoto si uvaříme předem.

Na oleji orestujeme cibuli, přidáme špenát, tavený sýr, zakysanou smetanu a trochu zeleninového vývaru. Směs prohřejeme a přidáme vařenou rýži. Měla by vzniknout krémová hmota.

Nakonec přidáme hrášek, který tak zůstane krásně zelený. Pokud je rizoto moc husté, doléváme zeleninový vývar do požadované konzistence.

Rizoto zjemníme máslem, dochutíme podle potřeby. Na talíři sypeme parmezánem a zdobíme zelenou petrželí.

Autor: Miroslava Drozenová