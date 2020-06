Ingredience: 400 g zeleného hrášku, 1 pórek, 1 cibule, 1 l zeleninového vývaru, 40 g másla, 100 g slaniny, 150 ml smetany, sůl, pepř, čerstvé bylinky.

Postup: Na másle orestujte nadrobno nakrájenou cibuli a bílou část pórku. Když zesklovatí, přidejte hrášek, osolte, zalijte zeleninovým vývarem a přiveďte k varu. Až hrášek změkne, rozmixujte polévku na hladký krém, přidejte smetanu a nechte ještě krátce přejít varem. Dochuťte solí, čerstvě umletým pepřem a čerstvými bylinkami. Podávejte s plátky orestované slaniny a opečenou bagetkou.

Pečené kuličky z mletého masa

Ingredience: 800 g mletého masa (mix hovězí a vepřové), 1 větší cibule, 1 mrkev, 2 vejce, 2 stroužky česneku, 2 lžíce strouhanky, lžíce olivového oleje, lžíce majoránky, sůl, pepř, drcený kmín.

Postup: Nadrobno nakrájenou cibuli orestujte na oleji a nechte vychladnout. Mleté maso dobře osolte a opepřete. Přidejte najemno nastrouhanou mrkev, vejce, vychladlou cibuli, utřený česnek, majoránku a kmín a důkladně promíchejte. Ze směsi vytvarujte menší kuličky. Ty pečte na plechu vyloženém pečícím papírem na 200°C asi 30 minut. Podávejte s bramborovou kaší.

Slaný koláč s mangoldem

Ingredience: 180 g hladké mouky, 80 g másla, lžička soli, 2 lžíce vody, 3 větší listy mangoldu, 150 ml smetany ke šlehání, 2 vejce, 100 g slaniny, 3 žampiony, 1 cibule, 2 stroužky česneku, 100 g oblíbeného sýra, lžíce olivového oleje, sůl, pepř.

Postup: Mouku, změklé máslo a sůl promíchejte v míse a za postupného přidávání vody zpracujte hladké těsto. To nechte 1 hodinu uležet v lednici. Rozválejte je do dortové formy a prsty vytlačte i na stěny. Propíchejte vidličkou a pečte na 180°C asi 15 minut. Mezitím na oleji orestujte nakrájenou cibuli, česnek, slaninu a žampiony. Směs rozprostřete na koláč, přidejte nadrobno nasekaný mangold, nastrouhaný sýr, osolte, opepřete a zalijte smetanou s rozšlehanými vejci. Na 180°C pečte ještě asi 30 minut.

Bábovka s čokoládou

Ingredience: 200 g cukru moučka, 200 g másla, 100 g mletých ořechů, 50 g čokolády, 5 vajec, 250 g polohrubé mouky, 1 prášek do pečiva, 1 vanilkový cukr, 250 ml smetany ke šlehání, citronová kůra, tuk a mouka na formu.

Postup: Žloutky s cukrem a změklým máslem utřete do hladké pěny. Přidejte nastrouhanou čokoládu, ořechy, citronovou kůru a postupně přimíchávejte mouku s práškem do pečiva. Přidejte smetanu a nakonec opatrně vmíchejte tuhý sníh z bílků. Těsto vlijte do vymazané a vysypané formy a pečte v předehřáté troubě na 180°C asi 45 minut.