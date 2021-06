Největší debaty byly ohledně obsazení druhého defenzivního středopolaře vedle Součka, tam na body těsně porazil Holeš konkurenta Krále.

Otázky zněly:

1. Jakou základní sestavu byste poslali do zápasu se Skotskem?

2. Očekáváte, že bude ze strany Skotů v Glasgow vyhrocená atmosféra kvůli kauze Kúdela?

David Oulehla, trenér FK Viktoria Žižkov, bývalý trenér Varnsdorfu:

1. Sestava: Vaclík – Coufal, Čelůstka, Kalas, Bořil – Král, Souček, Darida, Masopust – Jankto, Schick.

Je to sestava, kterou má trenér Šilhavý vyzkoušenou. Všichni hráči mají něco za sebou, je tam zkušenost.

2. Nemyslím si, že by to mělo na utkání velký vliv. Myslím, že tohle je jiná událost a se zápasem to nesouvisí.

Vlastimil Chod, trenér SK Stap-Tratec Vilémov, krajský přebor:

1. Sestava: Vaclík – Coufal, Kalas, Zima, Bořil – Souček, Král – Masopust, Darida, Jankto – Schick.

Brankáři a stoperská dvojice, to je nejčastější téma. Když nejel Kolář, tak s brankáři toho moc vymyslet nejde. Na stopera bych dal určitě Zimu, výborně zvládl utkání na Leicesteru i Arsenalu, zvládl by to i teď proti Skotsku.

2. Vyhrocená asi ne, ale rozhodně bude nepřátelská. Tak, jako to vždy ve fotbale za dob fanoušků bývalo. Doufám, že nepoklekneme a vyhrajeme!

Ideální sestava podle trenérů z Ústeckého a Libereckého kraje.Zdroj: DENÍKZdeněk Štol, trenér SK Dobkovice, I. B třída:

1. Sestava: Vaclík – Coufal, Čelůstka, Kalas, Bořil – Holeš, Souček – Masopust, Darida, Jankto – Schick.

Základní sestavu bych poslal podobnou, jako zvolil trenér Šilhavý na úvod utkání s Albánií. To znamená i s „překvapením“ v podobě Lukáše Masopusta. Na druhou stranu mě svým výkonem nepřesvědčil Alex Král. Takže bych na jeho místě viděl raději střídajícího a po celou sezónu dobře hrajícího Tomáše Holeše. O základní sestavu si jistě řekne i Adam Hložek.

2. Atmosféra na stadiónu v Glasgow bude bouřlivá sama o sobě. „Kauza Kúdela“ to jen umocní. Ale nečekám žádné konkrétní protiakce, přeci jen bude mistrovství ostře sledované i ze strany UEFA. Pokud bude chtít pokračovat v nastoleném trendu boje proti rasismu, má jistě připravená přísná pravidla a opatření, jak situaci řešit. Otázkou může být, co se bude dít mimo stadion.

Miroslav Procházka, trenér FC Pěnčín, I. A třída:

1. Sestava: Pavlenka – Čelůstka, Coufal, Kalas, Bořil – Souček, Holeš – Masopust, Barák, Jankto – Hložek.

Pro mne je ale stoper číslo jedna Jarda Zelený. Tipuju, že 2:1 vyhrajeme, ale naštvali mě s tou Itálií. A vyhrát s Albánií je povinnost. Věřím, že nám to vyjde.

2. Problém kvůli Kúdelovi snad nebude. Budu si to aspoň myslet. Už by to prostě neměli řešit.

Karel Knejzlík, trenér FK Stráž pod Ralskem, krajský přebor):

1. Sestava: Vaclík – Coufal, Čelůstka, Zima, Bořil, Kadeřábek – Král, Souček, Darida, Jankto – Schick.

Dal bych takovou sestavu, protože nic lepšího na výběr nemáme.

2. Žádné nepokoje ve Skotsku neočekávám. Jednak by měla být kapacita stadionu snížena na 25 procent. Za druhé si myslím, že EURO je svátek fotbalu a neměly by se tady řešit nefotbalové záležitosti.

Dalibor Matouš, trenér TJ Oldřichov, krajský přebor:

1. Sestava: Vaclík – Coufal, Kalas, Holeš, Jankto – Masopust, Souček, Darida, Hložek – Barák, Schick.

Brabec a Čelůstka byli celou sezonu v české lize průměrní, takže překvapení s Holešem v obraně. Jinak věřím, že jsme schopni s těmito fotbalisty se Skotskem uspět.

2. Nešťastná kauza Kúdela je celá zveličená, atmosférou ve Skotsku se musejí naši reprezentanti vyrovnat. Budou hrát a bojovat i za nesmyslně potrestaného spoluhráče, čeká je velmi nepříjemný styl Skotů s velkým důrazem a hodně tvrdých osobních soubojů, na který je naši trenéři připraví a proto věřím, že ve Skotsku uspějeme!

Pavel Koutenský, trenér FK Slavoj Žatec, krajský přebor:

1. Sestava: Vaclík – Coufal, Čelůstka, Kalas, Bořil – Souček, Král – Jankto, Barák, Masopust – Schick.

Brankář určitě s větší vytížeností, ale Pavlenka je zraněný. Obrana snad poučená posledním přípravným utkáním, defenzívní štíty pro velký pohyb a umění rozehry či zakončení, trojka záložní s rychlým přechodem, hrou po stranách a citem pro hru, útočník číslo jedna a hlavně gólový.

2. Nemyslím si, že bude až tak vyhrocená, ale ostrovní fanoušci dají najevo, že naše repre, kam patří i Kúdela, je složená samozřejmě i z fotbalistů Slavie, kteří v inkriminovaném utkání tímto hráčem dali možnost údajné urážky proti soupeři. Naprosto zbytečné gesto, sice neprokázané, ale ani neomluvitelné. De facto zbytečná nedisciplinovanost, provokace a incident, na které nejvíce doplatil sám hráč.

Zdeněk Kudela, trenér FK Louny, divize:

1. Sestava: Doporučil bych rozestavení 4-1-4-1 takto: Vaclík - Coufal, Čelůstka, Kalas, Bořil - Holeš - Masopust, Souček, Darida, Vydra – Schick.

Se sestavením obrany nelze moc vymýšlet, vsadil bych na odzkoušené hráče. Při vstupu do ME bych však pojistil defenzivu klasickým štítem, Holeš je na tomto postu schopen opravdu vypomoci. Ve středu hřiště nemáme v současnosti výkonem lepší konstruktivní hráče, než jsou Souček s Daridou, kraje obsazené Masopustem a Vydrou budou silné v pohyblivosti a přepínání tam a zpět. Jankto mě v posledních přípravných utkáních vůbec nepřesvědčil. Na hrotu útoku přidá s EURem na pracovitosti zcela jistě Schick, Necid bude dobrým záskokem proti ostrovním soupeřům.

2. Bude velice záležet na tom, jak bude stadion kapacitně naplněn, kolika divákům bude umožněn vstup. Při údajné návštěvě kolem 18-20 tisíc domácích fanoušků a při pro nás dobrém vývoji dění na hřišti se dá předpokládat, že vyhrocené projevy přijdou. Máme však většinu hráčů mezinárodně ostřílených, měli by se tak s nepřátelskou atmosférou umět vyrovnat.Za Ondru Kúdelu je mi smutno. Evidentně by byl pilířem a organizátorem naší defenzivy. EURO by pro něho bylo vyvrcholením skvělé kariéry. Velmi dobře ho znám, vždyť jsem ho dvakrát přivedl do Mladá Boleslavi. I když z toho prvního nedotaženého angažmá mi utekl z kanceláře, když už měl připravené věci na trénink a propisovačka zůstala vedle kolonky pro podpis hráče na jeho odsouhlasené profismlouvě. Jeho agent jej doslova unesl na Spartu. Zhruba po dvou letech jsem ho ze Sparty už doopravdy přivedl. Ale to byl tenkrát velice mladý, nevyzrálý hráč. S Rangers udělal hloupou chybu a tendenční společnost si přeje takové věci tvrdě trestat.