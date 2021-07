A kdo postoupí mezi elitní kvarteto? Deníkem oslovení experti mají tentokrát zcela jasno: dál půjde český nároďák. Na rozdíl od předchozího vyřazovacího duelu s Nizozemskem se tentokrát nenašel nikdo, kdo by víc věřil soupeři. Ale pozor - půjde o vyrovnaný boj, který dost možná vyvrcholí prodloužením a penaltami.

Pokud jde o konkrétní výsledek, většina oslovených expertů tipuje pořádně vydřenou českou výhru 2:1.

Anketa: Jak skončí duel Česko - Dánsko?

Roman Nádvorník, fotbalový trenér: Česko - Dánsko 1:0

„Očekávám z obou stran opatrné utkání, ve kterém nebude k vidění moc šancí – bude to tak o jedné o dvou. Proto bude rozhodovat efektivita, který z týmů tu svou dokáže proměnit. Náš tým předvádí v dosavadním průběhu turnaje kvalitní výkony, hraje organizovaně, dobře kombinuje a dokáže být právě také dostatečně efektivní. Věřím tedy, že utkání s Dánskem zvládne a postoupí do semifinále.“

Štěpán Kacafírek, bývalý ligový hráč: Česko - Dánsko 2:1

„Zápas bude vyrovnaný, protože nás čeká ne tak kvalitní soupeř jako Nizozemsko. Ale o to více bojovný. Potvrdíme formu z osmifinále a postoupíme.“

David Müller, bývalý futsalový reprezentant: Česko - Dánsko 2:1

„Dánsko sice dalo v posledních dvou zápasech osm branek, ale pokud zopakujeme minimálně takový týmový výkon jako proti Holandsku, věřím, že jsme schopni postoupit do semifinále. Bude to vyrovnaný zápas, ale vyhrajeme 2:1.“

Karel Vácha, bývalý útočník a reprezentant: Česko - Dánsko 2:1 po prodloužení

„Dánsko bude velice silný a nepříjemný soupeř, který má před námi respekt a jistě nás nepodceni. Naši s Nizozemci hráli velice dobře, týmově, s odhodláním a především sebevědomě, což se odrazilo i na vynikajících individuálních výkonech našich hráčů. Bude to tedy hodně těžký zápas, já věřím v postup a moc bych ho našemu fotbalu přál.“

Josef Němec, bývalý fotbalista, komentátor a sportovní manažer FC Slavia Karlovy Vary: vítězství Česka

„Bude to souboj dvou vyrovnaných týmů, které praktikují fyzicky náročný fotbal a spoléhají na týmový výkon. Důležité bude pohlídat si standardní situace, a naopak některou z nich využít. Tentokrát bude extrémně rozhodující, kdo vstřelí první gól. Já věřím, že se ke stabilním oporám našeho týmu opět připojí i další hráči, jako tomu bylo v předešlých zápasech, ať to byl Schick, Masopust či Holeš. Věřím, že pokud podáme opět týmový výkon a dokážeme vstřelit první branku, že uspějeme.“

Daniel Kolář (bývalý reprezentant, dnes manažer mládeže Viktorie Plzeň): bez tipu, 50 na 50

„Mám ze hry českého celku na šampionátu dobrý pocit, fandím jim a držím palce. Když předvedou podobný výkon jako proti Nizozemcům, mají velkou šanci dostat se do semifinále. A udělat díru do světa, hrozně moc bych jim to přál. I Dánové mají v týmu velmi pozitivní atmosféru. Je na nich vidět, že drží při sobě, hrajou týmově a daří se jim. Nečeká nás nic lehkého, ani nevidím moc favorita. Myslím, že je to padesát na padesát. Budou rozhodovat detaily, individuální výkony. Já doufám, že z našeho týmu zase tři čtyři vyletí, podají špičkový výkon a to nás dostane dál.“

David Kobylík, mistr Evropy do 21 let, nyní fotbalový trenér: postup Česka na penalty

„Očekávám opatrný zápas, oba týmy si budou vědomy obrovské šance, kterou před sebou mají. Navíc jsou oba týmy docela podobné ve způsobu hry a intenzitě. Myslím, že Dánové budou zpočátku o něco sebevědomější a ofenzivnější vzhledem ke dvěma čtyřgólovým výhrám v posledních zápasech. Věřím ale, že podobně jako s Nizozemskem postupně převezmeme otěže my. A nakonec se budeme radovat i z postupu.“

Martin Pleva, kapitán hokejistů SKLH Žďár n. S.: Česko - Dánsko 2:1

„Našemu týmu věřím už od začátku turnaje. Přiznám se, že jsem moc nechápal kritiku, která se na naše hráče snesla po utkání s Anglií. Náš výkon v osmifinále proti Nizozemsku mě v tom jen utvrdil. Ukázalo se, že máme dobrý tým a já věřím, že na turnaji dojdeme ještě dále.“

Martin Nenadál, bývalý ligový rozhodčí: Česko - Dánsko 2:1

„Věřím, že vyhrajeme. Zatím se prezentujeme dobrými výsledky, dobrou hrou, je znát, že tým je i parta. Bude to ale těžké, Dánové hrají také dobře.“

Luboš Kalouda, bývalý ligový hráč: postup Česka po prodloužení či po penaltách

„Troufnu si zde dát výsledek 1:1 a vyhrajeme buď v prodloužení, nebo na penalty. Naši se budou chtít opřít o nabité sebevědomí z utkání s Holandskem, využití jedinečné formy Patrika Schicka, postavit hru na aktivním presinku, dostupování hráčů a vyrážení do protiútoků jak rychlými hráči, tak podporou z druhé vlny (Souček, Holeš).“

Martin Šustr, brankář MFK Vyškov: Česko - Dánsko 2:1

„Po těch výkonech, co kluci předvádějí, věřím, že se dobře nachystají i na Dány a dají o gól víc. I když zápas bude zřejmě ve špatné atmosféře.“

Karel Jarůšek, legenda Zbrojovky Brno: Česko - Dánsko 2:1 po prodloužení

„Po devadesáti minutách bude stav nerozhodný 1:1 a nakonec vyhrajeme 2:1 po prodloužení.“

Bohumil Páník, fotbalový trenér: výhra Česka 2:1 v prodloužení

„Dánové se po těžkém začátku semkli a předvádí týmový výkon. Podobně jako my! Duel bude vyrovnaný, rozhodovat budou opět detaily a maličkosti. V obrovsky těžkém zápase asi uspěje ten, kdo dá první gól. Jako správný fanoušek věřím v náš postup, podle mne ale až po prodloužení.“

Václav Svěrkoš, bývalý reprezentant: Česko - Dánsko 2:0

„Přiznám se, že se toho zápasu trochu bojím, ale zůstanu pozitivní. Myslím si, že jsme si ověřili, že můžeme hrát opravdu s každým, Dánové takovou individuální kvalitu jako třeba Holanďané nemají, ale v pojetí hry je to podobný tým jako my. Také hodně sází na týmovost. Věřím, že když povedeme, tak v závěru udeříme podruhé.“

Petr Papoušek (bývalý fotbalista, aktuálně asistent trenéra FK Varnsdorf): Česko - Dánsko 2:0

„Oba týmy musí do Baku cestovat, Dánové to mají ještě dál. Je to náročné, ale pro oba to bude stejné. Myslím si, že pokud zopakujeme výkon proti Holandsku, tak máme na to přes Dány postoupit. Sestava by měla být stejná, ta vítězná by se měnit neměla.