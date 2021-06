od drobnohledem má pochopitelně český a pak i belgický tým. "Naše vítězství 2:0 z prvního zápasu proti Skotsku je nadstandardní a gól Patrika Schicka bude určitě jeden z nejhezčích na celém šampionátu. Tři body jsou cenné, výsledek se počítá a tohle je bez řečí na prvním místě. Na druhou stranu, upřímně, náš výkon nebyl ideální a podle mě ani podle představ našich trenérů a hráčů," tvrdí nyní 52-letý trenér na vyhlášené roudnické akademii, jenž působil i v Jablonci, Teplicích, Ústí nad Labem nebo Chomutově.

Hodně zvědavý je na druhý zápas, ten páteční s Chorvatskem. "Po výhře na úvod můžeme být klidnější, náš výkon bez nervozity by mohl být snad lepší. Můžeme se spolehnout na brankáře Vaclíka, vepředu na zmiňovaného hrota Schicka a já věřím, že se přidají i další kluci."

Kdyby vedl národní tým on, na remízu, která by nám mohla k vytíženému postupu ze skupiny třeba i stačit, by nehrál. "Nám trenérům, kteří u toho nejsme, se to říká. Kouč Jarda Šilhavý ale určitě ví a počítá s tím, že každý bod má cenu. Podle mě se bude hrát podle vývoje zápasu. Jak jsem zmínil, jsme trošku ve výhodě, protože bod je pro Chorvatsko po porážce s Anglií asi málo. Předpokládám, že Chorvati nás prověří daleko víc. Bude záležet na obraně a štěstí, které jsme v úvodním střetnutí měli," vrátil se ještě k pondělní premiéře.

Jeho dalším týmem na Euru je pochopitelně Belgie. Tedy země, kam odešel po zisku poháru ze Sparty a strávil tam tři a půl roku! "Krásná léta, člověk vzpomíná jen na to dobré. Pro mě, Martina Pěničku a Romana Vonáška to byl venku asi vrchol, byl tam s námi i Dan Zítka a Honza Koller udělal v Lokerenu díru do světa," vybavuje si velkou českou kliku z éry let 1996 až 2000: "Honza nedávno vydal knížku, natáčel dokument, tak jsme si minulost oživili, dost se nasmáli a pobavili."

Teď ale žije přítomností. Belgie má skvělou generaci fotbalistů a patří k top favoritům celého ME. "Nevím, jestli je to favorit největší, ale jak jsem je sledoval, tak určitě mají co nabídnout. Jsou kreativní, mají nadstandardní hráče. Ale pozor, i ostatní se ukáží a po prvním kole je to těžké odhadovat. Těch zápasů bude ještě moc. Líbili se mi Holanďani, jsem rád, že svůj zápas zvládli s Polskem se štěstím také Slováci. Ani mě nepřekvapila porážka Němců, spíš jejich slabý výkon s Francií. Mistrovství bude dlouhé, zajímavé, vyrovnané. Kdo ho zvládne psychicky nejlépe, ten uspěje nejvíce. V Každém případě se máme na co těšit," uvedl Budka.