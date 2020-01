Změnil se v něčem přístup vedení klubu k mládeži za poslední období?

Zatím to nelze hodnotit. Jsme v polovině sezóny a tu druhou část vyhlížíme, ale je třeba říct, že máme před sebou velké cíle a výzvy.

Panuje po podzimu spokojenost s výsledky mládeže?

Výsledky vnímáme, ale nejsou prioritou. To však neznamená, že klub nechce vyhrávat a podávat ty nejlepší výkony. Starší dorost pod vedením Michala Slabého (návrat z Velvar) přezimuje v krajském přeboru na druhém místě a jejich výsledky a herní projev jsou příslibem pro náš A tým.

Jako jedni z mála v kraji máte i tým mladšího dorostu, co říkáte na výkony v této kategorii?

To je pravda, a protože soutěž mladšího dorostu byla zrušena, byli jsme nuceni tento tým přihlásit do I. A třídy dorostu, kde přezimujeme na krásném pátém místě tabulky. Kluci často hrají proti starším klukům, a to až o tři roky. Mnohdy nevědí, jestli protihráčům mají vykat nebo tykat, což je úsměvné, ale v herním projevu nezaostáváme.

Co mladší kategorie? Klub pořádal i nábor…

Ano, a s ním jsme spokojeni. V září nám přibylo do naší základny téměř 40 dětí a další stále přicházejí. Co se dalších kategorií týče, úspěchy zaznamenáváme i v žácích. Zejména mladší žáci zaznamenali pod vedením Václava Kunerta velký progres.

Během zimní přípravy bývají tradicí soustředění, kam letos mládež vyrazí?

Na soustředění do sportovního areálu v Heřmanicích jede pouze starší dorost společně s A týmem. Ostatní týmy se připravují v domácích podmínkách.

Jaké jsou cíle a plány s mládeží v jarní části?

Chceme jít měsíc od měsíce vpřed a nedívat se do minulosti. Jasným cílem klubu je udělat pro naší mládež ty nejlepší podmínky pro jejich vývoj a rozvoj, a to ve všech směrech. Dobře si uvědomujme, že dobré prostřední vychovává hráče ať už do sportovního či běžného života.

To je jistě i zásluha trenérů. Jak vypadá trenérský tým?

Rozrostli jsme se, nyní máme 27 koučů mládeže, což je úctyhodné číslo. Všichni se navíc pravidelně vzdělávají a my je v tomto trendu hodláme maximálně podporovat, protože tudy vede cesta k výchově našich nadějí.

Snaží se trenéři mládeže nastavovat nějakou dětem nějakou klubovou koncepci? Určit směr, kterým se půjde?

O koncepci se toho ve fotbale napsalo hodně. Otázkou je, co je dobře pro fotbal a samotné hráče. Potřebuje klub našich rozměrů koncepci? Víme, co chceme, aby děti uměly v dané kategorii. Zaměřujeme se na detaily a musíme být důslední, to je práce našich trenérů. Chceme, aby fotbal byl dostupný pro každého. Věnovat se budeme především mládeži, snažit se děti společně s rodiči připravit do života. Více talentovaným hráčům umožníme odejít do větších klubů.

Například?

Momentálně máme 22 hráčů pod smlouvou v klubech, jako jsou Teplice, Ústí, Dukla, VOŠ Roudnice, Bohemians, Sparta, Jablonec, dalších 12 hráčů přestoupilo bez smlouvy. Dva naši odchovanci jsou v teplické a jeden v norimberské akademii. Tady musím podotknout, že jde o skvělý výsledek našich trenérů a byť to zní zvláštně, pro každého je odměnou, když takového hráče vychová.

Co je největším problém klubu? Nebo je něco co tu vám osobně chybí?

Hlavním problémem vidím chybějící umělou trávu. Každý rok se její realizace odkládá a už ztrácím víru, že někdy bude. V zimě a v nepříznivých podmínkách dojíždíme do sousedních Lovosic, Brozan, Roudnice apod. Všechny přípravné zápasy musíme odehrát na hřištích soupeře, což nese i za důsledek věčné dojíždění a s tím spojené další náklady pro klub a rodiče.

Jak se mohou dostat do klubu noví zájemci o fotbal?

Stačí zavolat na číslo uvedené na webových stránkách v sekci mládež nebo napsat na mladez@fklitomericko.cz.

Co byste vzkázal rodičům a hráčům?

Věřím, že každý rodič má jinou, nebo-li svou výchovu, ale kdybych mohl něco málo vzkázat, tak snad jen, aby rodiče byli důslední a vytvořili pro své děti takové podmínky pro jejich sportovní růst, aby děti nemuseli nutit trénovat. Ze zkušenosti vím, že to, co zasejeme, tak v pubertě sklízíme. Buďte trpěliví. Hráčům bych rád vzkázal, aby sport měli rádi a pokud si vyberou fotbal, jenom dobře. Každý takový hráč je v našem klubu srdečně vítán.

AUTOR: FK LITOMĚŘICKO