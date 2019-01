Litoměřicko /ROZHOVOR/ – První měsíce v roli Grassroots trenérky mládeže OFS Litoměřice má za sebou Barbora Cankářová.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Pavel Sonnek

Pozice takzvaného „zapalovače“ má za úkol pozvednout a zkvalitnit fotbalovou mládež v každém okrese a Litoměřicko je jediným regionem v Česku, kde se této práce ujala žena.

Litoměřicko je fotbalově silný region. Je to vidět i z vašeho pohledu?

Rozhodně je. Patříme mezi okresy s nejvyšším počtem členů, tudíž je zde větší počet klubů a školských zařízení, tudíž i víc práce. Co se týče fotbalové úrovně, jsem zastánkyní toho, že vždy je co zlepšovat. Určitě by nám slušelo alespoň ještě jedno Sportovní středisko mládeže.

Jaké byly první měsíce v roli Grassroots trenéra mládeže?

V mnoha ohledech složité, jak to tak bývá s něčím nově vznikajícím. Musím ale říct, že cítím velkou podporu od vedení OFS a také spolupráce s některými kluby je více než perfektní. Vše se teprve rozjíždí a doufám, že okres bude všeobecně sportovně vzkvétat.

Co bylo na začátku nejtěžší?

Celkový rozjezd, navázání kontaktů, dostání se do povědomí. Ještě teď si občas ve školách a školkách připadám jako podomní prodejce, když tam zavítám s nabídkou metodické pomoci (smích). S kluby je to v mnoha ohledech lepší, i díky předsedovi OFS Janu Novotnému, který mě propaguje. Ale pořád se setkávám s lidmi, kteří o mé pozici ještě vůbec nevědí.

Jaké máte plány do roku 2019?

Ráda bych stihla navštívit všechny kluby s mládeží a co nejvíce škol a školek. Chtěla bych s co nejvíce z nich navázat spolupráci. Již teď se něco rýsuje. Od ledna se snažím v některých obcích, kde zanikla fotbalová mládež, rozjet sportovní kroužek pro děti a postupně to přesunout pod křídla místního klubu. Nevím, jak moc budu v tomto ohledu úspěšná, ale zatím jak místní škola, tak klub i obec jsou z tohoto nápadu nadšení.

Co dalšího chcete stihnout?

Jsou v jednání různé olympiády pro školky, které budu organizovat, a ráda bych zavedla tradici meziškolkových fotbalových turnajů. Vím, že některé školky již turnaje ve fotbale pořádají, ale zatím jich je pořád málo. Staronově bude probíhat školení trenérů licence FAČR C, opět v rámci okresů. Na Litoměřicku to bude na konci června. Školení povede lektor Fotbalové asociace Milan Šimoníček za mojí asistence.

Na podzim proběhl i seminář pro trenéry mládeže. Lze očekávat další?

V této věci bych ráda pokračovala, a to dvěma semináři v roce 2019. První se uskuteční na jaře a hlavní otázkou bude nastavení soutěží OFS „na míru“ klubům. Na podzim na toto téma proběhla skvělá diskuze a už bych se ráda dopracovala k závěrům. Osobně propaguji start soutěže minipřípravek 3+0 na čtyři minibranky. V neposlední řadě nás již v lednu a únoru čekají halové turnaje O pohár předsedy OFS Litoměřice v kategoriích od mladších přípravek po starší žáky, kterých se určitě zúčastním. To ovšem není zdaleka všechno, co mne v tomto roce čeká.