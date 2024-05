/FOTO, VIDEO, OHLASY/ V krásném areálu fotbalového klubu SK Roudnice nad Labem proběhl jeden ze čtyř semifinálových fotbalových turnajů Zaměstnanecké ligy Deníku. Do celorepublikového finále si nakonec vybojovaly postup dva týmy – Orlen Unipetrol a Fotbal míří do Evropy, neboli Prague Football College.

V Roudnici nad Labem proběhlo semifinále Zaměstnanecké ligy Deníku. | Video: DENÍK/Jaroslav Zeman

Ačkoliv se začátek turnaje kvůli silnému dešti musel posunout, jeho zbytek proběhl za parádních teplot a sluníčkem v zádech. Celkem osm fotbalových celků, které si vybojovaly postup z předešlé fáze turnaje, se rozdělilo do dvou skupin, kde se hrálo systémem 2x10 minut. Po dohodě se pak finále a zápas o třetí místo hrál 1x12 minut.

Postup do semifinále si zajistily týmy Orlen Unipetrol, Silnice LK, Prague Football College a 2 JCP. Oba zápasy, které určily postupující do celorepublikového finále, byly velmi vyrovnané.

V souboji Orlen Unipetrol – Silnice LK se zrodila remíza 2:2, následné penalty lépe zvládl celek Orlen Unipetrol. V druhém semifinále pak výběr Prague Football College přetlačil ve vyhecovaném souboji 2 JCP 2:1.

Následné bitvy o celkové pořadí se tak hrály vlastně o čest. Třetí místo nakonec získal tým Silnice LK, který porazil 2 JCP 4:1. Vítězem roudnického semifinále se stal Orlen Unipetrol, který ve finálovém utkání porazil Prague Football College 3:1.

„Asi jsme chytli slabší základní skupinu, kde jsme postup uhráli s přehledem. Semifinále bylo těžké a měli jsme štěstí. Penalty? To je loterie,“ usmál se Jakub Ševčík z celku Orlen Unipetrol. „Ve finále bychom se rádi umístili do třetího místa. Tady jsme si dali za cíl postup, to se splnilo,“ konstatoval Šefčík. „Já osobně jsem na Zaměstnanecké lize podruhé, celkově to hrajeme potřetí. Je to super nápad. Je fajn potkat kluky mimo práci a utvořit fotbalový kolektiv. Firma nás v tom podporuje, věřím, že se zúčastníme i další rok,“ dodal Ševčík.

Radost byla i v táboře celku Prague Football College, který hrál pod názvem Fotbal míří do Evropy. Stříbrná pozice byla také vstupenkou do finálového turnaje. „Jsme spokojení, splnili jsme cíl. Teď ještě zvládnout finále,“ culil se Jiří Řemenář, zástupce druhého týmu na roudnickém semifinále.

„Začátek nebyl ideální, byla tam remíza. Pak jsme to museli dotahovat. V semifinále to bylo vyhrocené, ale dopadlo to dobře. Ve finále bychom rádi urvali také medaile. Minule se nám to nepodařilo, teď máme vyšší cíle. Zaměstnanecká liga je super, tohle je naše třetí sezona. Věřím, že v tom budeme pokračovat,“ má jasno.

Tituly nejsmutnějších týmů si odnesl třetí celek Silnice LK a čtvrtý výběr 2 JCP. „Jsme zklamaní, bylo to blízko. V semifinále jsme nezvládli závěr zápasu. Nedá se nic dělat, zkusíme to příští rok. Jsme tady potřetí a stále se zlepšujeme. Koncept Zaměstnanecké ligy je super. Je to zábava, tak trochu jinak využijeme pracovní čas a potkáme se s novými lidmi,“ řekl za tým 2 JCP Karel Nebeský.

Nováčkem fotbalového turnaje Deníku byl soubor, který vytvořila firma Silnice LK. „Jsme zklamaní, chtěli jsme si zahrát finále. Trochu jsme si to zkomplikovali posledním zápasem ve skupině. V semifinále jsme narazili na velmi dobrý tým Orlenu. Mohli jsme to vyhrát, ale bylo to už hodně o taktice,“ pokrčil rameny Hynek Vrabec, člen týmu Silnice LK.

„Turnaj se nám líbil. V Roudnici je krásný areál, zázemí a tráva. Počasí nakonec vyšlo, za organizaci dáváme jedničku,“ pousmál se. „Zaměstnanecká liga je dobrý nápad. Je dobře, že se něco takového dělá. Je super, že máme možnost se takhle sejít a odpočinout si od práce,“ konstatoval.

Uvidíme tento tým na Zaměstnanecké ligy i v další sezoně? „Uvidíme, jak do dáme dohromady. Ale pokud bude možnost, rádi si to zopakujeme,“ dodal Vrabec.

Na první tři týmy čekaly medaile a poháry. Celým turnajem provázel velmi dobře moderátor Ladislav Pokorný. Ceny pak předávaly zástupkyně obchodního oddělení Deníku – Šárka Zpěváková a Anna Mařáková.

Finálový turnaj, kde se představí osm nejlepších týmů celé republiky, se uskuteční ve čtvrtek 13. června opět v areálu SK Roudnice nad Labem.

Výsledky, skupiny:

A: D Plus Projektová a Inženýrská a. s. – Prague Football College 2:2, Mavestav – Silnice LK 1:3, D Plus – Silnice LK 3:5, P. F. C. - Mavestav 3:2, P. F. C. - Silnice LK 4:3, D Plus – Mavestav 1:3.

Tabulka: 1. Prague Football College 7 (9:7), 2. Silnice LK 6 (11:8), 3. Mavestav 3 (6:6), 4. D Plus 1 (6:10).

B: 2 JCP – Chart Ferox 6:1, Energie AG Kolín – Orlen Unipetrol 1:2, 2 JCP – Orlen Unipetrol 0:2, Chart Ferox – Energie AG Kolín 3:5, Chart Ferox – Orlen Unipetrol 2:12, 2 JCP – Energie AG Kolín 4:2.

Tabulka: 1. Orlen Unipetrol 9 (16:3), 2. 2 JCP 6 (10:5), 3. Energie AG Kolín 3 (8:9), 4. Chart Ferox 0 (6:23).

Semifinále:

Orlen Unipetrol – Silnice LK 2:2 (1:2), 3:1 PK

Prague Football College – 2 JCP 2:1

O 3. místo:

Silnice LK – 2 JCP 4:1

Finále:

Orlen Unipetrol – Prague Football College 3:1

Konečné pořadí: 1. Orlen Unipetrol, 2 Prague Football College (Fotbal míří do Evropy), 3. Silnice LK, 4. 2 JCP, 5. Mavestav, 6. Energie AG Kolín, 7. D Plus Projektová a Inženýrská a. s., 8. Chart Ferox.