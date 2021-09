Na jaře jste byl v anketě Deníku zvolen nejlepším fotbalistou Litoměřicka. Jaké byly vaše pocity?

O anketě jsem se dozvěděl až někdy v půlce měsíce, ve kterém probíhala. Byl jsem velmi překvapený, že tam jsem i já, ačkoliv nemám ani tušení, kdo mě nominoval. Výhry si ale cením, vždy je skvělý pocit v něčem zvítězit.

Sledoval jste v průběhu, jak si vedete?

Občas jsem se podíval, ale nějak extra jsem to neřešil.

Poslal jste si sám nějaké hlasy? Nebo někdo z vaší rodiny?

Sám jsem si hlas neposlal, ale z rodiny určitě někdo hlasoval.

Čemu nebo komu přičítáte hlavní zásluhu na výhře?

Asi tomu, že si každý našel nějaký ten čas a hlasoval pro mě, za což bych chtěl každému, kdo tak učinil, poděkovat.

Vy sám jste si nesdílel anketu třeba na sociálních sítích?

Vůbec ne, ponechal jsem to náhodě.

Dobírali si vás třeba spoluhráči nějakými hláškami? A platil jste za výhru něco do klubové kasy?

Naštěstí ne, mám pocit, že to spoluhráči ani moc nezaregistrovali (smích).

Kdybyste anketu neovládl vy, kdo by měl podle vás být na vašem místě a proč?

Tak to si nedovolím tipovat.

Před letním přestupem do Mělníku jste hrál futsal za pražskou Spartu. Byla nějaká zmínka o této anketě či její propagace i v těchto kruzích?

Ne, ani tady jsem za sebe neorodoval. Ve Spartě bylo hodně cizinců, a jelikož jazyky nejsou úplně moje silná stránka, měli jsme tam i trochu jazykovou bariéru. Asi bych jim ani nedokázal vysvětlit, o co se jedná (smích).

První futsalová liga se rozjela už v zimě, zatímco ve fotbale, kde působíte v divizním Štětí, se hrály až letní přátelské zápasy. Určitě pro vás bylo plus, že zápasový výpadek nebyl tak dlouhý, jako u ostatních fotbalistů…

Jednoznačně! De facto jsme odehráli poslední ligové utkání, a o tři dny později nám začala příprava ve Štětí. Cítil jsem se velmi dobře, ačkoliv byla futsalová sezóna náročnější než obvykle.

Jak to?

Stihli jsme ji v podstatě za čtyři měsíce, místo klasických sedmi. Člověk tak cítil nějaké drobné šrámy a potřebu trochu důkladnější regenerace.

Fotbalová sezóna se ale nedohrála. Už podruhé. Co na to říkáte?

Je to strašná škoda. Každý chce hrát, a jakákoliv pauza není dobrá. Když se pak soutěž přeruší na půl roku, a po pár měsících dokonce na další rok, je to hrozné. Jediné plus, které v tom vidím, je, že jsme ve Štětí udrželi divizi i pro další rok (úsměv). Ale samozřejmě doufám, že letos se to už dohraje celé a povede se nám to na hřišti sportovní cestou.

Pro vás je fotbal jedním z příjmů, pocítil jste v tomto ohledu následky covidu?

Fotbal je jeden z příjmů, ale je to spíše přivýdělek. Samozřejmě výplata nechodila, když se nehrálo, ale nebylo to tak citelné. Živil mě hlavně futsal, tam se hrálo, takže po této stránce si stěžovat nemohu.

Je to už nějaký pátek, ale vybavíte si ještě vaše pocity během baráže o futsalové mistrovství světa?

Už to bude skoro rok, ale pořád to vidím, jako by to bylo včera. Byli jsme prakticky bez tréninků i zápasů a skočili jsme do baráže. V ní jsme dokázali postoupit přes favorizované Chorvatsko. Jsem rád, že jsem toho mohl být součástí, je to zážitek na celý život.