Fotbalistky Sahary Vědomice slaví postup do 3. kola poháru FAČR. Druholigové Teplice zdolaly na svém hřišti 3:1, za odměnu je nyní čeká prvoligová Dukla Praha. „Třešnička na dortu snového podzimu,“ rozplýval se po postupu předseda oddílu Jan Sekera.

„Po roční přestávce jsme se přihlásili do divize, pohár jsme brali jako zpestření a přípravu k mistrovským zápasům,“ popsal situaci v klubu Sekera. Tým pod vedením nového trenéra Romana Zeisla ale zatím válí. V divizi během podzimu neprohrál a s bilancí šesti výher a dvou remíz vede soutěž. V poháru nejprve vyřadil ve dvou předkolech divizní Hradiště (7:2) a Domažlice (2:1). V 1. kole zdolala Sahara prvního soupeře z vyšší soutěže, Rakovník, hrající ČFL, přehrála 6:3. Nyní má i skalp druholigových Teplic, pro něž bylo 2. kolo prvním a zároveň také posledním vystoupením v letošním poháru.

„Myslím, že ta výhra je zasloužená. Hodně nám pomohl první gól,“ hodnotil Sekera samotné utkání, v němž poslala domácí celek do vedení už ve 2. minutě Hoffmannová. S tím souhlasila i teplická hráčka Adéla Motyčková. „Ten rychlý gól jim dost pomohl, začaly si víc věřit na balonu. Navíc na nás byly nahecované. Hrálo se nám s nimi hrozně. Z jejich strany to rozhodně nebyl hezký fotbal. My jsme se tomu přizpůsobily, i když kvalitu zápasu trochu přičítám těžkému terénu. My jsme je sice chvílemi zamkly na jejich vlastní polovině, ale nebyly jsme schopny si vytvořit moc vyložených šancí,“ mrzelo blonďatou hráčku Teplic.

Ta zároveň zalitovala, že jejich tým nebyl ani zdaleka kompletní. „Neměly jsme nikoho na střídání, navíc jsme musely sestavu doplnit třemi dorostenkami,“ vypočítala vyvrcholení problémů, které provázejí Teplice po celou podzimní část. Jednou z dorostenek v sestavy žlutomodrých gepardic byla Aneta Kožarská: „Byl to můj první zápas za ženy. Vím že to mohlo být o dost lepší a že jsme mohly dávat góly, jenže na pravé křídlo se dostávaly dobře balóny, ale ty už se nedostaly centrem k bráně,“ potvrzuje slova spoluhráčky Motyčkové o bezzubé útočné fázi. „Bylo znát, že chybělo dost holek. Měly jsme málo střel, herně to také bylo nic moc, i když jsme do toho daly všechno,“ uzavřela Tereza Bolfíková, další teplická fotbalistka, která se Vědomicím postavila.

Druhou branku přidala do šatny Vaníková, krátce po změně stran zasadila soupeřkám třetí ránu Málková. „Za bojovnost si holky postup zasloužily. Překvapilo mě, že nebyl moc vidět kvalitativní rozdíl oproti soupeřkám, které hrají o dvě soutěže výš,“ dodal Sekera.

„Pro nás je to skvělý úspěch a odměna pro všechny lidi, kteří se o zdejší fotbal starají. Teď nás čeká prvoligová Dukla Praha, věříme, že tento zápas si neužije jen náš klub, ale i naši fanoušci, kterých přijde hojný počet,“ uzavřel pozvánkou na 3. kolo proti šestému týmu ligy. To se hraje v neděli v 10.15 ve Vědomicích.