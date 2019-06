Třebenice- Trénink nejmenších fotbalistů v Třebenicích byl zpestřen opravdu vzácnou návštěvou. Místním trenérům mládeže se podařil pěkný kousek, když na fotbalové hříště Slavoje Třebenice pozvali profesionálního fotbalistu Vasila Kušeje, a on opravdu přijel a udělal tím obrovskou radost spoustě dětí.

Vasil Kušej společně s přípravkou Slavoje Třebenice. | Foto: Třebenice/Petr Zázvorka ml.

Vasil Kušej je velmi talentovaný mladý fotbalista, který reprezentuje Českou republiku ve fotbale do 19ti let a také Dráždany, kde nastupuje v druhé nejvyšší Bundeslize, a i přes velké časové vytížení si udělal čas a přijel se podívat na místní trénink dětí ve věku od 5ti do 9ti let, a nejen to, on si s nimi i zatrénoval.