Obec Úpohlavy na Litoměřicku měla k 1. lednu letošního roku 266 obyvatel. V současné době hrají fotbalisté Úpohlav třetí třídu. Po jarní části sezóny 2019-2020 se tým usadil na druhé pozici s šestibodovou ztrátou na první Milešov. Soutěž vinou koronaviru nebyla dohraná, takže nikdo nesestoupil ani nepostoupil.

Pro blížící se ročník mají fotbalisté Úpohlav cíle ještě vyšší, chtějí se pokusit o výhru ve třetí třídě a o postup do okresního přeboru. „K dispozici máme široký kádr, hráčů máme dostatek. Ti starší nemusí hrát celý zápas, ale jen nějakou část. Plánujeme přivést ještě dvě posily, ale zatím nechci být konkrétnější. K žádným odchodům by dojít nemělo. Pokud bychom skončili na prvním místě a mohli postoupit, tak budou hráči demokraticky hlasovat,“ sdělil předseda oddílu Jiří Lasch.

Během přestávky mezi sezónami došlo na fotbalovém hřišti v Úpohlavech k několika změnám. „Brigády se účastnilo 10 hráčů a funkcionářů. Dosévali jsme trávu v brankovištích a dohazovali hlínu v propadlinách v rozích hřiště. O hřiště se staráme sami, věříme, že bude v dobré kondici pro třetí třídu,“ poznamenal Lasch.

Fotbalisté Úpohlav chtějí hrát o postup do okresního přeboru, pro který by však museli sportovní areál dál upravit. „V případě postupu bychom museli do hřiště a zázemí dál investovat. Myslím si, že by nám obec v čele s paní starostkou pomohla. Vybíráme také příspěvky, ze kterých bychom něco mohli investovat,“ uzavřel Jiří Lasch.