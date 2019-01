Litoměřice – Než se jeden stačil otočit na fotbalovém „obrtlíku" jarní odvety v divizi B jsou tady. FK Litoměřice by do nich chtěl odstartovat co nejlépe. Svěřence Štefana Knapíka a Pavla Zuny původně nečekal v prvním odvetném duelu soupeř z nejsnazších – SK Úvaly, který Litoměřičtí ve své obnovené divizní premiéře zdolali 2:1. Duel však byl kvůli špatnému terénu odložen.

Litoměřice - Libiš | Foto: Deník/Karel Pech

„Mohu jen souhlasit. Kdo sledoval podzimní finiš Úvalských, jistě má v dobré paměti jejich herní i výsledkové zlepšení. To bereme na vědomí a pokusíme se uhrát co nejlepší výsledek," říká šéf FK Radek Bania.



Vaším největším přáním po podzimu bylo, aby měli kormidelníci na palubě kompletní posádku. Tedy aby se marodka pěti klíčových hráčů základní sestavy vyprázdnila. Stalo se?

Trenéři mají k dispozici bez dvou hráčů celý čtyřiadvacetiletý kádr. Chybí pouze Grunert, který by měl do zápasů naskočit v nejbližší době a Tichý ten je, bohužel, asi pro jarní část sezóny ztracen. Nedávno totiž prodělal zánět mozkových blan a navíc ho čeká operace kolena.



Zdá se, že jste kádr posílili hned několika zajímavými hráči ?

Ještě v minulé sezóně jsme získali kapitána Brozan (ČFL) Karla Tupého. Z hostování ze stejného týmu se vrací naše dlouholetá opora Jakub Grunert a do třetice se ze stejného týmu vrací i náš odchovanec Matěj Marič. Ten ještě nedávno oblékal dres ligové Dukly Praha. Také jsme se dohodli s druholigovým Ústím, že jejich hráči po absolvování zimní přípravy se k nám vrátí na hostování do konce sezóny. Jmenovitě Jakub Seidl, Marek Pokorný a Matěj Suchý.



Kdo odešel na hostování, popřípadě přestoupil do jiných týmů?

Žádný výprodej se nekonal. Pouze skončilo hostování Macháčkovi a Hálovi.



Neškodilo by, kdybyste přiblížil, v jaké pohodě proběhla zimní příprava a co v ní mužstvo absolvovalo?

Zimní příprava byla dlouhá a náročná, ale tak to má být. Kluci využívali umělky v Brozanech a Lovosicích. Kondiční příprava a rehabilitace byla v Litoměřicích. Mužstvo rovněž prošlo tradičním soustředěním v Heřmanicích.



Víme, že na druhou kolej trenéři neodsunuli ani herně-taktickou otázku. Kolik přípravných utkání celek odehrál?

Odehráli jsme deset přípravných zápasů, což je poměrně velká porce. S bilancí čtyři výhry, pět proher a jedna remíza. Výsledky ale v této části nejsou nijak relevantní, protože většinou odrážely právě probíhající část přípravy v kombinaci s mixováním sestavy. Proto jim nepřipisujeme velký význam. Byla to jen a jen příprava, to důležité přichází až teď. A já doufám, že jsme pro jarní odvety dobře připraveni.



Když jsme spolu hovořili po uzavření podzimní části, uvedl jste, že jako horkého favorita na postup do ČFL vidíte regionálního rivala ASK Lovosice?

To platí i nadále. Lovosice vidím jako jednoznačného favorita.



Ovšem hovoří se i o dalších kandidátech eventuálního postupu do ČFL – mimo jiné o v tabulce až třetím českobrodském SK, kde jste v posledním kole podlehli dost nešťastně 2:1.

Český Brod má ztrátu pěti bodů, což rozhodne. A navíc na podzim nebyl zdaleka tak silný, jak deklaroval před zahájením nového ročníku a pokud je mi známo ani postupové ambice nemá.



To jsme také zaznamenali. A co tedy další černý kůň ve vaší skupině extřetiligový Meteor?

Abych řekl pravdu, moc nechci hodnotit šance jiných mužstev. To je jejich boj. Já jsem tady o toho, aby Litoměřice byly co nejvýše.



Dole – podle postavení mužstev od patnáctého Vilémova (16 bodů) až po sedmou Souš (22 bodů) – bude v jarních bojích o záchranu asi ještě hodně dusno. Souhlasíte?

Tabulka je velmi vyrovnaná a na jaře to bude opravdu velký boj na jejích obou pólech. Louny jsou prvním kandidátem sestupu a kdo se k nim přidá? Nepřeji to nikomu. Bude hodně záležet na tom, jak kdo v zimě posílil hráčský a funkcionářský kádr.



Rád byste ještě doplnil?

Rád bych pozval všechny naše fanoušky na první domácí mistrovský zápas – pokud to hrací plocha dovolí – s Meteorem Praha. Ten by měl mít výkop v sobotu 19. března ve 14 hod. Přijďte i vy dokázat, že se z Litoměřic stává úspěšné sportovní město.