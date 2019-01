Chomutov – Chomutovský trávník byl i po deštivé noci dobře připraven a obě mužstva tak mohla hrát svoji hru.

PÁTÁ VÝHRA V ŘADĚ. Chomutovští fotbalisté (v bílo zelené kombinaci) přehráli Roudnici nad Labem. | Foto: Ladislav Chlíbek

Lépe odstartovali do třetiligového duelu domácí, kteří si hned v úvodu vypracovali dvě vyložené šance. Největší měl z trestného kopu Smrž, obrana Roudnice ale jeho pokus odvrátila na rohový kop. Na první gól čekali fanoušci do třinácté minuty.



Domácí hráč byl faulován v pokutovém území a rozhodčí nařídil pokutový kop. Ten bezpečně proměnil Vít Pavlíček a otevřel skóre – 1:0. Hned vzápětí ale mohlo být vyrovnáno, střela roudnického Kučery skončila těsně vedle. Zbytek poločasu se nesl v duchu rychlých útoků z obou stran, střelcům ale chyběla přesnost, a tak se skóre neměnilo.



V úvodu druhého poločasu se musel vytáhnout chomutovský brankář Štěpnička, který opět předvedl skvělý zákrok. Hosté byli v té chvíli aktivnějším týmem, při snaze o vyrovnání ale zapomněli na zadní vrátka. Nepozornosti obrany využil bojovný Nádeníček, který překonal brankáře Brauneise – 2:0.



Domácí Smrž si ještě vyzkoušel dva trestné kopy, oba jeho pokusy ale mířily nad branku. Závěr patřil opět hostům, kteří měli převahu, domácí obrana ale drama odmítla. Chomutov tak zvítězil popáté v řadě a utíká hrozbě sestupu.



„Myslím, že to bylo minimálně remízové, soupeř dnes určitě lepší nebyl. První gól jsme dostali z penalty, když hráč domácích sice zakončil, ale poté byl odpískán faul. O druhém si také myslím své. Ale jdeme dál," nechtěl se vracet k duelu s týmem, který unikl ze sestupových vod, trenér hostujícího výběru Karel Zuna.



V dalším utkání se Roudnice představí doma, kde hostí Písek.



FC Chomutov – SK Roudnice n. L. 2:0

• Branky: 13. Pavlíček, 54. Nádeníček, ŽK Brožík (Rce.), poločas 1:0, r. Berka, 303.

• Roudnice: Brauneis – Brhlík, Vaněk, Kratochvíl (46. Kala), Macháček – Kmoch (60. Pícha), Kučera, Medek, Vobořil (70. Brandejs) – Hrdlička – Brožík.