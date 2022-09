Ve svém fotbalovém životopise toho máte hodně…

Začal jsem ve Štětí, kde jsem po roce v přípravce povýšil do mladších žáků. Hrál jsem tedy i s o tři roky staršími hráči, což byla dobrá škola. Poslední rok, kdy jsem mohl ještě nastupovat i za přípravku, jsem odešel do Roudnice, kde jsem vydržel do starších žáků, načež přišel přestup do Teplic.

Tam jste strávil ale pouze rok, čím to?

Moc jsem nehrál, navíc jsem tam byl na intru a chtěl domu.. Popravdě řečeno jsem na to úplně neměl, abych tam hrál, ale beru to jako dobrou zkušenost a určitě na to vzpomínám rád.

Která štace vám dala fotbalově nejvíc?

Asi fotbalová farma v Roudnici, kde jsem byl v dorostu. Poté přišel přechod do chlapů, který ale nebyl úplně ideální. Rok jsem byl ve Vraném, pak půl roku v Hrobcích, půl roku v Roudnici – nikde to ale nebylo úplně ono a moc jsem nehrál.

Jak jste přišel do Bohušovic?

Nakonec jsem se domluvil s Kubou Gaubem, který šel hrát do Bohušovic, a šel jsem s ním. Už to bude sedm let a určitě bych neměnil.

Skvělý obrat Lovců v Prešově! Kouč si pochvaloval, že fungovaly věci z přápravy

V posledním kole jste hattrickem rozhodl o výhře nad Svádovem, stálo vás to něco do klubové kasy?

Naštěstí jsem nic platit nemusel. Platíme jenom za první hattrick v sezóně, takže tohle už mám za sebou.. Stihl jsem to docela rychle (smích).

Střílí vám to celkem pravidelně. Piloval jste jako mladší zakončení, nebo máte přirozený talent?

Hrajeme stylem, který mi vyhovuje. Zakončení jsem piloval hlavně slabší nohou takže mám výhodu, že mi je jedno jestli zakončuji pravou nebo levou. Jen hlavou mi to moc nejde..ale myslím si, že mám na to i talent, od každého něco. Samozřejmě jsou ale i zápasy, kdy kdybych hrál celý den tak gól nedám.

Trenér Lácha říkal, že máte hodně úzký kádr, zatím vám to ale na startu sezóny šlape. Kam až podle vás mohou Bohušovice vyšplhat?

Kádr je hodně úzký, ale kvalitní. Kdyby všem vydrželo zdraví, tak si troufnu říct, že do pátého místa je určitě v našich silách být.. Určitě se nechceme strachovat jako loni, kdy ještě tři kola před koncem nebylo jasné, že se zachráníme.

V Bohušovicích se kdysi hrávala i I. A třída, vzpomínáte?

Vzpomínám, de facto stejný tým, co je teď, až na dvě, tři změny, ji vykopal. Pak se bohužel spadlo kvůli reorganizaci soutěží, ale upřímně ve 12 lidech se A třída úplně hrát nedá, takže za mě určitě lepší hrát I. B třídu a klidný střed, než se někde výš plácat na spodku tabulky.

Jak trávíte čas mimo fotbal?

Mám rád kolo, takže když je čas, tak rád vyjedu.. Ale kvůli práci bohužel moc času navíc není.

Máte nějaký fotbalový vzor? Případně klub, kterému fandíte?

Vzor úplně nemám, ale jako malý jsem miloval Henryho a Ronalda, samozřejmě brazilského. Teď se mi hodně líbí Lewandowski, navíc jsem velký fanoušek Barcelony, takže ideální kombinace. Ještě se mi líbí Halland - to je stroj, který nemá slabinu, pokud mu vydrží zdraví, tak je schopen dát mraky gólů, navíc se servisem co má v City.

A co vaše góly? Máte nějaký, na který nezapomenete? Nebo historku z kabiny, která vám během vaší kariéry utkvěla v paměti?

Historek z kabiny je spousta, ale že bych něco vypíchl to asi ne. A gól na který nezapomenu? To je dost těžká otázka.. Nejspíš ale asi první gól za teplický dorost – rovnou ze střídačky jsem běžel na roh a asi po 20 vteřinách na hřišti jsem dal gól, navíc hlavou, kterou jsem dal asi čtyři góly za život.