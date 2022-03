V Bohušovicích hledají malé fotbalisty i trenéry

Fotbalový oddíl Slavoj Bohušovice by rád do svých mládežnických kategorií zapojil nové děti od 6 do 12 let. Zároveň se hledají i trenéři pro nejmenší fotbalisty.

Stadion Slavoje Bohušovice nad Ohří | Foto: Deník/František Bílek