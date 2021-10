Na co se jen málokdy zapomenu dívat v televizi? Jelikož mě stále baví oba sporty fotbal i hokej, s radostí sleduji fotbalová utkání mého oblíbeného klubu SK Slavia Praha a s přáteli samozřejmě patřičně fandíme naší reprezentaci na každoročním Mistrovství světa v ledním hokeji.

Jaký je můj sportovní cíl? Jsem ve věku, kdy už na fotbalových utkáních nehraji, ale stále působím ve fotbalovém klubu SK Štětí. Tam mě vždy potěší výhra našeho týmu. Naši fotbalisté z Mondi se navíc těší na zápasy Zaměstnanecké ligy Deníku, a mým cílem je, aby si to hlavně co nejvíc užili!

Který sportovec vás v poslední době nejvíc potěšil, překvapil? Stále mě překvapuje Jaromír Jágr tím, kolik mu je let a s jakým zápalem přitom hraje. Mít jej v týmu je určitě úžasná motivace a příležitost pro spoluhráče načerpat spoustu zkušeností.

Václav Švancara, kapitán týmu Mondi Štětí, a. s., který ve firmě pracuje jako Obsluha energetického zařízení.Zdroj: archiv firmy Můj sportovní vzor? Ačkoliv se aktivně věnuji zejména fotbalu, sportovním vzorem, a určitě nejen mým, je Jaromír Jágr. Takový talent se rodí jednou za sto let. Mám radost, že jsem jeho kariéru mohl sledovat od počátku až do současnosti.

