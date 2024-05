Zaměstnanecká liga je už tradiční fotbalová soutěž Deníku, jež se hraje turnajovým systémem. Účastníci se mohou těšit na skvělý zážitek a ti nejlepší, kteří se umístí na medailových pozicích, získají atraktivní ceny.

KOPANÁ - ilustrační foto. | Foto: DENÍK

Ještě před turnajem firemních fotbalových týmů z Litoměřicka, který se uskuteční 15. května na fotbalovém hřišti v Travčicích, jsme se ptali šéfů firem, lídrů a kapitánů, kteří dostali sportovně laděné otázky. Jak odpovídali zástupci fotbalového týmu Indorama Ventures Mobility Bohemia s.r.o.?

Co vás vedlo k účasti v Zaměstnanecké lize Deníku?

Přihlásil nás jednatel naší firmy pan Ing. Milan Grmela, který má sportovního ducha. My mu děkujeme za to, že nás podporuje nejen v pracovních činnostech, ale i ve sportovních aktivitách.

Jdete do turnaje s cílem vyhrát, nebo u vás platí „coubertinovská" slova o tom, že hlavní je se zúčastnit?

Máme celkem ambiciózní mužstvo, které má ty nejvyšší cíle, snad se nám podaří postoupit.

Můžete přiblížit váš tým? Kdo bude postrachem soupeřů?

Náš tým je složený ze zkušených hráčů, takže je těžké vypíchnout toho nejlepšího.

Pokud se s kolegy bavíte o fotbale, co (za klub, soutěž, hráče…) nejčastěji rozebíráte?

Nejčastěji rozebíráme českou ligu, jelikož náš poměr fanoušků Sparty a Slavie je padesát na padesát. Proto se také často „špačkujeme,“ ale vždy v dobrém.

Čistě hypoteticky: kdybyste měl možnost vzít do mužstva některou ze současných fotbalových hvězd, na koho byste ukázal?

Určitě bych oslovil Cristiana Ronalda.

Nejlepší tým Zaměstnanecké ligy Deníku si za odměnu může vybrat zájezd na fotbal. Který zápas v Evropě vás láká vidět?

Toto téma jsme ještě neprobírali, ale myslím si že na finále ligy mistrů bychom se shodli všichni.