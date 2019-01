Litoměřice – Fotbalová rezerva Litoměřicka byla v duelu 10. kola přeboru Ústecka doma proti třetí Krupce hodně blízko ke všem třem bodům, ale nakonec brala jen jeden. Podlehla totiž 1:2 po penaltovém rozstřelu.

Ilustrační foto | Foto: archiv/Deník

„Přijeli jsme si pro bod, ale cestu za ním jsme si trestuhodně zkomplikovali hned v úvodu. Naštěstí nás za to soupeř potrestal pouze jednou. Šance, které si připravil, jsme stihli zlikvidovat, na druhé straně jsme se však ani my v koncovce nevyznamenali. Podařilo se nám vyrovnat až v závěru, čímž jsme si vynutili alespoň penaltový rozstřel. To je vždycky loterie, v níž jsme dnes byli my tím šťastnějším mužstvem," charakterizoval průběh střetnutí trenér hostí, někdejší prvoligový hráč Teplic, Martin Vrtiška.



„S tím mohu souhlasit. Čeho však lituji, to byly do poločasu dva šikovné průniky talentovaného Zákravského, kterým pouze chyběla přesnější finální přihrávka. Škoda, že jsme soupeři v závěru dovolili vyrovnat, čímž jsme se připravili o plný bodový zisk," litovali domácí trenér Michal Slabý s trenérem gólmanů Petrem Neprašem.

Litoměřicko B – Krupka 1:2 np

●Branky: 41. Flégl – 85. Křivonoska, ŽK 3:2, poločas 1:0, r. Zavadil, 130.

●Litoměřicko B: Měsíček – Novotný, Vlašič, Tupý, Pekař – Zákravský, Páša, Kleniar, Flégl (90. Frank) – Barnat, Písař (70. Hýř).

Mojmír Strachota