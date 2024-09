Aktualizujeme

Může za to špatné počasí a s tím spojený stav hrací plochy v krajském městě. „Když jsme slyšeli tu předpověď, tak jsme tak nějak očekávali, že se to odloží. Rozhodlo se to dnes dopoledne,“ sdělil Deníku Jiří Šmidrkal, asistent brozanského trenéra Jiřího Němce.

Oba týmy už se domluvily na náhradném termínu, dohrávka je v plánu 16. října.

Sokol má přitom velmi dobrou formu, aktuálně drží neporazitelnost. „Samozřejmě jsme to chtěli odehrát, ale nedá se nic dělat. Bude těžké hledat v týdnu náhradní termín. Nemáme tak široký kádr, program sobota, středa, sobota pro nás bude náročný,“ potvrdil Šmidrkal.

Také v Brozanech mají aktuálně nezpůsobilou hrací plochu. Kousek od hřiště je Mlýnský náhon, velkou vodu ale v klubu nečekají. „Máme to podmáčené. Rozhodně nebude hřiště pod vodou, spíše nám budou dělat problémy spodní vody. Příští týden už má být teplo, takže snad už to hřiště bude vypadat lépe,“ dodal.

Momentka z utkání Ústí nad Labem B - Brozany 0:3 (0:1). | Video: DENÍK/Jaroslav Zeman

Kompletní víkendový program odložila první a druhá liga. Od pátečního rána se řešilo, jak to bude s okresními a krajskými soutěžemi.

„Aktuálně to necháváme na klubech. Mohou si zápasy bezplatně přeložit. Všichni okresní předsedové intenzivně jednají s krajem, zda se neodloží všechno. Hledáme shodu a intenzivně to monitorujeme. Rozhodneme během odpoledne,“ prozradil Deníku dopoledne Jan Novotný, předseda OFS Litoměřice.

Jenže odpoledne vydal okresní svaz prohlášení, že odkládá kompletní zápasový program okresních soutěží na Litoměřicku, které měl proběhnout v termínu od 13. do 15. září.

„Ústecký krajský fotbalový svaz zatím neodložil žádný zápas. Některé jsou přesunuty na umělou trávu (Klášterec, Heřmanov, Hostovice - pozn. autora), nad některými visí otazník, ale většina by se měla odehrát," hlásil dopoledne sekretář ÚKFS Karel Rouček. „Uvidíme, jak se to bude vyvíjet v dalších 24 hodinách," dodává.

Jenže odpoledne se situace změnila. Odloženy byly všechny zápasy mužů v krajském přeboru, I.A třídě a I.B třídě.

Hrát se nebudou ani zápasy dorostenkyň a žákyň, STK FŽ je kvůli předpovědi počasí plošně odložila. Náhradní termíny jsou v jednání. Nyní se řeší soutěže žen.

„V jednotlivých částech Česka může být situace různá. Jako asociace necháváme rozhodnutí na jednotlivých řídících orgánech, nicméně riziko zranění hráčů nebo zničení trávníků může být tento víkend kvůli dešti vyšší. Navíc ani pro diváky nebudou podmínky pro návštěvu utkání ideální. Připravme se proto na to, že řada zápasů se v sobotu a neděli neodehraje. Nepochybuji, že jednotlivé řídící orgány vyhodnotí situaci s ohledem na počasí ve svých regionech správně a citlivě,“ uvedl předseda FAČR Petr Fousek.