Kdy: Sobota 28. prosince od 10.30 hodin

Kde: Městský stadion ve Štětí

Za kolik: Vstupné dobrovolné

Pro letošní derby se pořadatelé rozhodli poprvé vytvořit i zápasová trika obou týmů. Nejedná se však jen o herní dresy, ale i o způsob, jak pomoci Vojtíškovi. Šedesát korun z nákupu každého trička putuje na pomoc nemocnému chlapečkovi. „K začátku prosince je aktuální fond Vojtiškovi kasičky již něco málo přes tři tisíce korun,“ říká hlavní organizátor.

Podporovatelem akce je i papírna Mondi, která daruje věcné ceny do dětské soutěže, která proběhne mezi zápasy, i samotnému Vojtíškovi.

Vojtíškův příběh vyvolal velkou odezvu nejen od fanoušků fotbalu, ale rozpoutal i velkou vlnu solidarity veřejnosti i místních firem a podniků. „Velikou mírou se na akci podílí i místní fotbalový oddíl SK Mondi Štětí a především pak Václav Švancar, díky kterému máme již druhým rokem možnost udělat akci zdarma na místní umělé trávě. Poděkování za podporu akce zaslouží i Okresní fotbalový svaz Litoměřice,“ dodává Guriš s tím, že se ozvalo i mnoho soukromých dárců a firem, kteří přispějí jak finančním darem, tak například nákupem plen pro Vojtíška.

Páté silvestrovské derby fanoušků Slavie a Sparty aneb benefice pro Vojtíška proběhne 28. prosince od 10.30 hodin na městském stadionu ve Štětí a návštěvníci se mohou těšit na zápas fanoušků do 35 let, zápas „Staré gardy“ nad 35 let a dětskou soutěž. Chybět nebude ani hudební program, občerstvení a samozřejmě kasička pro Vojtíška.