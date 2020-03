Třeba v Brozanech, které jsou poloprofesionálním klubem a někteří hráči pobírají výplaty, se funguje stále beze změn. „U nás zatím platí, že trénujeme. V úterý je na programu další část přípravy, pokud tedy stát nezpřísní současná opatření,“ řekl v neděli odpoledne trenér Brozan Jiří Šmirdkal. „Ještě uvidíme, zda budeme trénovat dvakrát či třikrát týdně,“ dodal.

Podobná situace je také ve Štětí, hrajícím Divizi. I zde dostávají někteří hráči finanční ohodnocení. „Nebude-li zaveden přísnější režim, máme dvakrát týdně tréninky. Jiná situace je v mládeži, kde je zatím činnost pozastavena,“ řekl manažer SK Štětí Milan Plíšek.

O stupínek níž už je ale všechno jinak. „Zatím máme pozastavenou přípravu všech kategorií od mládeže až po A tým. Čekáme, jaké další kroky vláda podnikne. Pokud bude Česko v karanténě, zvážíme alespoň individuální plán pro naše hráče,“ vyjádřil se předseda lídra krajského přeboru FK Litoměřicka Robert Mühlfait.

Podobná situace panuje i v nižších krajských soutěžích, kde rovněž panují obavy o dohrání soutěží. Řada trenérů má totiž opodstatněný strach, že hráči, kteří chodí v týdnu do práce, by zkrátka nebyli schopni dohrát vložené zápasy uprostřed týdne.

Skupinové tréninky nejsou k vidění ani u basketbalisté litoměřického Slavoje, ani u házenkářů Lovosic, ačkoliv oba celky, teoreticky, čekají vrcholy sezóny.

Česká basketbalová federace (ČBF) totiž stále nerozhodla, zda budou letošní soutěže dohrány či nikoliv a Slavoj tak možná bude muset po pominutí současného stavu nastoupit do play-off I. ligy. „Zatím netrénujeme, stejně máme zavřenou halu, která patří škole,“ uvedl trenér Jan Šotnar. „V neděli večer máme klubové zasedání, kde se dohodneme, co dál. Já si ale myslím, že minimálně ještě týden to bude v tomto režimu,“ dodal. Do té doby možná zakročí ČBF a zbytek soutěže zruší.

V podobné situaci jsou i házenkáři. Také oni mají zatím klíčový zápas o postup do play-off a následné vyřazovací boje „jen“ pozastavené. „Klub pospolu netrénuje a vyčkává na další rozhodnutí vyšších orgánů. Hráči mají v rámci možností individuální plány,“ přiblížil organizační pracovník klubu Jan Heřmanovský.

Podobná situace je také v klubech okresního přeboru. „Dostali jsme nějaké plány na domácí přípravu. Co se kolektivních tréninků týče, ty jsou zatím zrušené,“ řekl například Stanislav Starý z Žitenic.

Veškerá tato prohlášení padla před nedělním jednáním vlády České republiky, které mohlo opatření zpřísnit. To však skončilo až po uzávěrce vydání.